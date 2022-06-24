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GP’li Özdağ'dan dezenformasyon teklifine tepki: Devlete yakışmıyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gündemdeki Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi’nin yerel medyaya zarar vereceğini, tek seslilik getireceğini söyledi.
GP’li Özdağ'dan dezenformasyon teklifine tepki: Devlete yakışmıyor

TBMM’de ilgili komisyondan geçen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gelmesi beklenen Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi gündemdeki yerini korurken, muhalefet partilerinin tepkisi sürüyor.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, beraberindeki bir grup parti yetkilisi ile gazetemizi ziyaret ederek, gündemdeki Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi’ne ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Özdağ, teklifin özellikle yerel yerel medyaya büyük zarar vereceğini, tek seslilik getireceğini kaydetti. 

“DOĞRU BİR YASA DEĞİL”

Özdağ, şu iddialarda bulundu: “Teklifin iki önemli başlık altında incelenmesi gerekir. Bu yasanın birinci amacı yerel medyayı susturmaktır. Tek sesliliğe doğru gidiş var. Gelecek Partisi olarak yerel medyanın sesi olmaya çalışıyoruz. Doğru bir yasa değil. Çok sesliliğe ihtiyacımız var. İkinci olarak 29’uncu madde ele alınmalıdır. Bu madde yanıltıcı bilgi verenlere 1 ila 3 yıl hapis cezasını içeriyor. Bu madde susturma ve hapsetme maddesidir.  Türkiye’de tek sesliliğe ihtiyacımız yok. Medyadan istediğimiz bu yasaya karşı olmaları ve duyarlı olmaları.” 

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"MAZOT 50 LİRA OLACAK” DEMEK SUÇ MU OLUYOR?

GP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, iddialarını şöyle sürdürdü: “Çeşitli cezalarla adeta sindirme politikası uygulanıyor. Parti devletine doğru bir gidiş var. Yasada ki yanıltıcı bilgi maddesinin elle tutulacak bir tarafı yok.  Mazot 50 lira olacak dediğimde, mazot 49 lira bile olmuş olsa, ne 50’si diye ceza kesilebilecek, siyasi yasak getirilebilecek. Birisi bunu söyleyecek, bunu yayınlayan yayın organlarına da ceza kesilebilecek? Bu kabul edilemez.”

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“BÖYLE BİRŞEY OLAMAZ”

Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi’ni sansürden de öte hapsetme yasası olarak nitelendiren Selçuk Özdağ, “İnsanı susturursun, fısıltıyla konuşur ama hapsettiğinde fısıltı da yok. Böyle bir şey olamaz” dedi. 

“DEVLETE YAKIŞMIYOR”

Özdağ, teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesinin ertelenmesi ile ilgili de “Yasanın Anayasa Mahkemesi’nden geri döneceği görüldüğü için geri çekildiğini düşünüyoruz. Neticede Bu yasalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışmıyor” diye konuştu. 

Emrah Özcan/İlksayfa 

 

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