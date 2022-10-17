GSM, doğalgaz, elektrik borçlarını kapsıyor

Avukat Şeyma Kesim TBMM’de görüşülen kanun teklifine göre, yaklaşık 3 milyon vatandaşın icra borcunun silineceğini söyledi. Kesim “15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2000 TL ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi yaklaşık üç milyon vatandaşa umut oldu. Avukat Şeyma Kesim ile sözkonusu kanun teklifini konuştuk. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na verilen kanun teklifi ile birçok icra borcunun silineceğine dikkati çeken Avukat Şeyma Kesim, “İlgililer tarafından 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2000 TL ve altındaki alacakların tasfiye edileceği belirtildi. Bu da icra dairelerindeki dosyalar nezdinde yaklaşık 3 milyon vatandaşın icra borcunun silineceği anlamına geliyor. Özellikle de GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlar bu çerçevesinde yer alacak” dedi.

1 milyon kişi borçtan kurtulmuş olacak

Avukat Kesim, “Aynı kanun teklifinde varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmının ödenmemesi de teklifte yer alıyor. Buna göre bu şirketlerin borçlulardan olan alacakların 2 bin 500 liralık kısmı istisna edilerek yaklaşık 1 milyon kişi bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından kurtulmuş olacak. Şimdilik Resmi Gazete’ de yayınlanmış bir yasa söz konusu değil” dedi.

İcra takibi nedir?

Avukat Kesim, “Öncelikle icra takibi nedir, bundan genel hatlarıyla bahsetmek ve ardından bir icra takibi ile karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerekir bunu anlatmak lazım” diyerek kısaca icra takibine şöyle değindi: “İlamlı icra dediğimiz tür bir mahkeme kararı ya da yasal ilam hükmü bulunan belgeyle dayanan alacaklar için başlatılan icra takibidir ve icra dairesince kişiye icra emri gönderilir. Ancak vatandaşların genel itibariyle muhatap olduğu süreç ilamsız icra takibi olduğu için bunun detaylarına değinmeyi faydalı buluyorum. İlamsız icra dediğimiz türde kişinin belli başlı alacak türlerinden kaynaklı olarak tebliğ edilen ödeme emri ile takip süresi de başlatılmış olur. Bu süreçte ilgili icra takibinde borçlu görünen kişi rehin işlemleri, haciz ya da iflas sonuçlarıyla karşılaşılabilir.”

İlamsız icra takibi

Kesim, “İlamsız icra takibi 3 farklı yoldan yapılabilir, bunlar: genel haciz, kambiyo senetlerine göre haciz, kiralanan taşınmazlara dair icra şeklindedir. Bu sayılan ilamsız icranın türlerine göre de borçlunun itiraz usulleri ve süreleri değişmektedir. Genel haciz dediğimiz icra takibinde borçlu tebligattan itibaren 7 gün içerisinde ilgili icra takibine borçlu olmadığına dair itirazda bulunursa takip ve dolayısıyla da haciz işlemleri durur. Alacaklının bu itirazı kaldırması için 6 ay içinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir yahut 1 yıl içinde genel mahkemede itirazın iptali davası açabilir” ifadeleriyle bilgilendirmede bulundu.

Borçlu imzaya ya da borca itiraz edebilir

“Kambiyo senetlerine özgü hacizde ise borçlu tebliğden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz etmelidir” uyarısında bulunan Kesim, “Borçlu imzaya ya da borca itiraz edebilir. Borçlunun takibe konu olan kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesi imzaya itirazdır. Borçlu kambiyo senedindeki imzayı inkâr ediyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesinde imzaya itiraz etmek zorundadır aksi takdirde senet üzerindeki imza borçluya ait sayılır. İmzaya itiraz ile sadece satışı durdurur, diğer icra takip işlemleri yapılmaya devam eder.

İcra mahkemesi imzanın borçluya ait olmadığı kanısına varırsa itirazın kabulüne karar verir ve takip durur. Bu halde alacaklı genel hükümlere göre dava açabilir. İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar verirse ve alacaklı senedi takibe koymakta kötü niyetli veya ağır kusurlu ise; alacaklıyı takip konusu alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa dava sonuçlanıncaya kadar para cezasının tahsili ertelenir; alacaklı bu davayı kazanırsa para cezası kalkar” ifadelerini kullandı.

7 günlük süre önemli

Avukat Şeyma Kesim, “Kiralanan taşınmazlara dair icra ise kira borcunu ödemeyen kiracının kira borcunu ödemesi ve aksi halde taşınmazdan tahliyesini sağlayan en kısa yoldur. Kira borçları için icra dairesince gönderilen ödeme emri ile kiracı tebliğden itibaren 7 gün içinde ya kira borcunu ödemeli ya da borca itiraz etmelidir” şeklinde uyarıda bulundu.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı

Kiracı borcunu ödemez ise 7 günlük sürenin bitiminden itibaren kiracıya kira bedeli için haciz işlemleri yapılabileceğini ancak tahliye işlemlerine başlanamayacağını söyleyen Kesim, “Tahliye işlemlerine başlanabilmesi için ödeme emrinde kiracıya tebliğden itibaren 30 gün içinde taşınmazı tahliye etmesi aksi takdirde kira sözleşmesinin feshedileceği bildirilir. Bu 30 gün içerisinde kiracı taşınmaza ait kira bedelini ödemezse ve itiraz da etmezse taşınmazı tahliye etmelidir” diye konuştu.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA-