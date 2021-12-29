Gübreye 16 ayda 35 kere zam geldi

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin temel girdilerinden biri olan gübreye son 16 ayda 35 kez zam geldiğini açıkladı.

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçilerin temel girdilerinden biri olan gübreye son 16 ayda 35 kez zam geldiğini açıklayarak “Son bir yılda ÜRE gübresinde %394, DAP gübresinde %259, Amonyum Nitrat gübresinde %373, Amonyum Sülfat gübresinde %441’lik artış görüldü” dedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 2021 yılı tarım sektörünü yaptığı basın açıklamasında değerlendirdi. Kuraklığın tarımı olumsuz etkilediğini belirten Demirtaş, “Normal ekim sezonunda düşen yağış miktarından yüzde 30 ila 40 oranında daha az yağış alan Konya Ovasında kıraç arazilerde bazı tarlalar hasat edilmemiş, bazılarında da 50 ila 200 kilo arasında değişen verim alınmıştır. Konya’da 3 milyon ton civarında beklenen buğday-arpa rekoltesinin bu yıl 2 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yine kuraklık nedeniyle Mardin’de ekili tarım arazilerin yüzde 35’i, Diyarbakır’da yüzde 80’i, Urfa’da ise yüzde 40’ı kuraklıktan ciddi biçimde etkilenmiştir” dedi.

REKOLTELERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kuralığın rekolte düşüşlerine yol açtığını kaydeden Demirtaş şunları söyledi: “TÜİK'in ikinci çeyrek tahminlerine göre tahıl ürünlerinin üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olmuştur. Buğday üretiminin yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9,1 oranında azalarak 286 bin ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 30 oranında azalarak 230 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olduğu hesaplanmıştır.”

KURU FASULYE VE AYÇİÇEĞİNDE REKOLTE ARTTI

Demirtaş, mısır üretiminin değişmeyerek 6,5 milyon tonda kaldığını, kuru fasulye üretiminin yüzde 8 oranında artarak 302 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15,6 oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton olduğunu kaydetti.

SEBZE ÜRETİMİ DÜŞTÜ MEYVE ÜRETİMİ ARTTI

Demirtaş, sebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak yaklaşık 31,1 milyon ton olduğunu ifade etti. Demirtaş, meyve üretiminin ise kuraklıktan etkilenmediği için 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak yaklaşık 25,3 milyon ton olmasının beklendiğini aktardı. Demirtaş, kuraklığın tarımsal rekolte kaybına yol açtığı, bu nedenle gıda fiyatlarının arttığına dikkat çekti.

SALGIN TARIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirtaş, koronavirüsün dünyada ve ülkemizde tarım ve gıda sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, “Pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk devletin ekonominin çarklarını döndürmek amacıyla çeşitli sektörlere kaynak aktarmasına yol açmış, ancak tarım sektörü bundan yararlanamamıştır” dedi.

GİRDİ MAALİYETLERİ ARTTI

Ülkemizde tarım sektöründeki girdi maliyetlerinin arttığını, girdi kalemlerinin ithal edildiğini kaydeden Demirtaş, “Girdiler neredeyse yüzde 90 oranında ithal edilmektedir. Bunların başında ise mazot, gübre, tohum, ilaç gibi girdiler gelmektedir” diye konuştu.

HANGİ GİRDİYE NE KADAR ZAM YAPILDI

Demirtaş, girdilerdeki artış oranlarıyla ilgili şunları söyledi: “Gübre fiyatlarına 16 ayda 35 kez zam geldi. Geçen yıl haziran ayında tonu bin 800 lira olan ÜRE gübresinin ton başına peşin fiyatı 19 Ekim 2021'de 11 bin 700 TL'ye çıkmış, son günlerde art arda gelen zamlarla 14.800 liraya kadar yükseldi. Geçen yıl haziran ayında 2 bin 250 liradan satılan DAP gübresi ekim ayında 9 bin 750 liraya, aralık ayında 10 bin 950 liraya çıktı. İki gün arayla yapılan son zamlarla DAP gübre fiyatı yüzde 27 oranında arttı. Son bir yılda ÜRE gübresinde yüzde 394, DAP gübresinde yüzde 259, Amonyum Nitrat gübresinde yüzde 373, Amonyum Sülfat gübresinde yüzde 441, Kompoze gübresinde ise yüzde 236’lık artış görüldü.”

ÇİFTÇİ BORÇLARINI ÖDEYEMEZ DURUMDA

Çiftçinin borçlarını ödeyemez durama geldiğini aktaran Demirtaş şöyle devam etti: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Nisan 2021’de çiftçinin özel ve kamu bankalarına 142 milyar TL olan borcu, Temmuz'da 147 milyar 409 milyon TL’ye çıkmıştı. Yıl sonu itibariyle bu borç 149 milyar liraya çıkmıştır. Tarım Kredi Kooperatifine olan borç da 10 milyar lira civarındadır. Çiftçinin ayrıca serbest piyasaya olan borcu da 50 milyar lira civarında tahmin edilmektedir. Sonuç olarak 200 milyarı aşan bir borç yükü çiftçimizin sırtına binmiş durumdadır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA