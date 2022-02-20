Gümüş takılara ilgi arttı

Takı tasarımcısı Serdar Karaman, son dönemlerde gümüş takılara ilginin arttığını belirterek, “Altının pahalı olması gümüşün cazibesini artırdı. Tasarımda ise öze döndük. Artık tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan ürünler tasarlıyoruz” diyor.

Ulus Ankara Kalesi’nde yer alan Roll Aksesuar işletmecisi Serdar Karaman, altın fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte gümüş takılara olan talebin arttığını belirterek, “Günümüzde artık gümüşte de değerli taşlar kullanılıyor. Bu da gümüşün cazibesini artırıyor. Tasarımda ise özümüze dönmeye başladık. Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan ürünler tasarlanıyor” dedi.

İŞİN SIRRI FARKLI OLMAK

Takı tasarımcısı Serdar Karaman tarihi Ankara Kalesi’nde açtığı dükkânda kendi tasarladığı ürünleri satıyor. Türkiye’nin her ilinden sabit müşterileri olduğunu kaydeden Karaman, yurt dışından dahi sabit müşterileri olduğunu belirtiyor. Özgün tasarımlarla müşterilere hizmet veren Karaman, bu işin sırrının ise farklı olmak olduğunu kaydediyor.

HER ÜRÜNÜN BİR ANLAMI VAR

Tasarım işinin sanatsal bir olgu olduğunu vurgulayan Karaman, “Bir takıyı taktığınız zaman kendinizi iyi ve enerjik hissediyorsanız o takı size pozitif bir etki veriyordur. Her ürünün bir anlamı vardır. Burada fiyat çok etkili değildir. Önemli olan kişinin ürüne yüklediği anlamdır” diyor.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunların takı sektöründeki fiyatları da etkilediğini sözlerine ekleyen Karaman, “Gümüş zaten değerli bir ürün olduğu için piyasaya göre diğer ürünlerde olduğu gibi gümüşte de fiyat artışı yaşanıyor. Gümüşün yanı sıra takılarda kullandığımız taşların da fiyatları arttı. Kullandığımız taşların birçoğu yurt dışından geliyor. Döviz bazlı geldiği için fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. İşçiliğimizde bir fiyat artışı yok. Tamamen hammaddeye bağlı artış var” diye konuştu.

GÜMÜŞE TALEP ARTTI

Önceden 50 ila 75 lira arasında satılan ürünlerin şimdi 150-200 liraya yükseldiğini vurgulayan Karaman, “Önceden kimse gümüşün yüzüne bakmıyordu, şimdi değerlenince bir talep oluşmaya başladı. Önceden altın alamayan gümüş alırdı, gümüş alamayan bijuteriye yönelirdi. Dövizin yükselmesiyle birlikte artık bijuteri fiyatları da yükseldi. Altının yanına yaklaşılmıyor. Bu yüzden özel günlerde hediye alacaklar ya almıyor ya da gümüşe yöneliyor” dedi.

ZİRKON VE SEDEF TAŞI AĞIRLIKLI

Geçmiş dönemlerde gümüşte günümüzdeki kadar değerli taşlar kullanılmadığını belirten Karaman, “Günümüzde artık gümüşte de değerli taşlar kullanılıyor. Bu da gümüşün cazibesini artırıyor. Biz ürünlerimizde ağırlıklı olarak zirkon ve sedef taşı kullanıyoruz. İsteğe göre de daha değerli taşlarla tasarım yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

İTALYAN TASARIMLAR TERCİH EDİLİYOR

Sektörde tasarım anlamında İtalyan ürünlerin ön planda olduğunu kaydeden Karaman, kadınların ilk önceliğinin İtalyan tasarımlı ürünler olduğunu söyledi. Karaman, “Yenilik anlamında ön planda olduğu için İtalyan ürünler her zaman bir sıfır öndedir. Kadınların ilk tercihidir” diyor.

KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN ÜRÜNLER TASARLANIYOR

“Tasarımda özümüze dönmeye başladık” diyerek sözlerini sürdüren Karaman, “Tarihimizle iç içe olan tasarımlara dönmeye başladık. Türkiye’de var olan uygarlıklardan tutunda günümüzdeki kültürümüzü yansıtan ürünler tasarlıyoruz artık. Hititlerden Göktürklere, Selçukludan Osmanlıya kadar birçok uygarlıkta takılan takıları günümüze tasarlıyoruz. Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığımız için bu konuda çok zengin bir kültüre sahibiz. Gümüşün bir artısı da sürekli tasarımların yenilenmesidir. Altında bunu bulamazsınız” diyor.

YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ

Ankara Kalesi’nin tarihi bir dokusu olduğunu hatırlatan Karaman, “Burası turistik bir bölge. Turistler de yazın geliyorlar. Vatandaşlarımız ise hava güzel olduğunda burayı tercih ediyorlar. Haliyle işlerimiz kışın yaza göre daha az oluyor. Biz bu yaz sezonundan umutluyuz” diye konuşuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA