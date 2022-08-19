“Günah Keçisi Biz Oluyoruz”

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, farklı meslek sahibi birçok insanın araç alım satımı yaptığına değinerek, “Bize stokçu diyorlar ama biz değiliz. Öğretmeninden doktoruna kadar herkes bizim işimizi yapıyor ve piyasayı yükseltiyor" dedi.

Sıfır ve ikinci el araç satışındaki son durumu Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden ile konuştuk. Erden, “Sıfırdan çok ikinci el araç satıyoruz. Stokçu değiliz. Bizden çok farklı meslek sahibi insanlar bizim mesleğimizi yapıyor. Büyük bir vergi kaçırma olayı mevcut. Firmalar ucuza alıp yüksekten fiyat koyuyor. Serbest piyasa mevcut. Son 3 yıldır araç piyasasında daralma var. Elimizden mesleğimizi almaya çalışıyorlar” dedi.

“GÜNAH KEÇİSİ BİZ OLUYORUZ”

Başkan Erden, sıfır ve ikinci el araç piyasasında yaşanan zorlukları ve yanlış algıları değerlendirdi. Erden, “Otomotiv sektöründe biz ikinci el motorlu araç satıcıları olarak sıfır araç satışında çok fazla rağbet görmüyoruz. Sıfırdan çok ikinci el araç satıyoruz. İkinci el araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay garantisi bizi bağlamıyor bu sıfır araçla ve merdiven altı, ayaküstü araba alım satım yapan kişilerle alakalı. Ama maalesef günah geçişi biz oluyoruz” ifadelerini kullandı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI MEVCUT

Erden, piyasa içerisinde ikinci el motorlu araç satıcılarının sıfır araç satıyor, stokluyor diye söylendiğine vurgu yaparak, “İlana girdiğinizde sarı sayfalarda galeri sayfalarında sıfır araçları görebileceğiniz ilan oranı maksimum yüzde 20’dir. Bunun yüzde 60’ı farklı sektörlerdeki işlerle uğraşan kişilerin yapmış oldukları araç satışlarıdır. Burada büyük bir vergi kaçırma olayı mevcut. Biz bu durumu ilgili bakanlıklara ve mercilere ilettik. Yıllardır da bunun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

HERKES BİZİM İŞİMİZİ YAPIYOR

“Stokçuluktan bahsediliyor, bize stokçu diyorlar ama biz değiliz” ifadesini kullanan Erden, araç alım satın işinin birçok meslek sahibi kişi tarafından yapıldığını belirterek, “Bu işi doktorlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, medikal firmaları, berberler, kırtasiyeciler ve buna benzer birçok işle uğraşan insan yapıyor. Bu durumla ilgili mesleki ve yeterlilik belgeleri çıkarttık. Fakat değişen bir şey olmadı” dedi.

“40 YILLIK DÜKKÂNLARIMIZI BIRAKTIK”

Erden, “Bizler bina altlarında birçok ilçede mesleğimizi icra ediyorduk. 2008 yılında hükümet tarafından bir site oluşturalım ve sizleri bir araya toplayalım dediler ve dedikleri her şeyi yerine getirdik. 40 yıllık dükkânlarımızı değiştirdik ve Ankara merkezinden dışarı çıktık ama ne hikmetse şehir merkezinde yeni galeriler açılıyor. Galeriler haricinde Çukurambar, Yaşamkent gibi bölgelerde 1+1 daire ya da ofis kiraladıktan sonra garajlarda 10 araçlık yer kiralanıp sergi salonu (showroom) haline getiriliyor. Bizler ise evlerimizden, iş yerlerimizden ve hatta çocuklarımızın okullarına kadar birçok yeri değiştirmek zorunda kaldık ve bize söylenen yere geçiş yaptık. Biz duruma karşıyız” şeklinde konuştu.

ARAÇ PİYASASINDA DARALMA VAR

“İkinci el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde 100 milyar dolarlık bir pasta var. Bizlerin elinden bunu almaya çalışıyorlar. Televizyon kanallarında birçok firmanın reklamı var ve her geçen gün artmaya devam ediyor” şeklinde konuşan Erden, bu konuyu şu cümlelerle aktardı; “Bu firmalar 500 bin lira olan aracınızı sizden 525 bin lira olarak alıyor ve ikinci el piyasasını yükseltiyor. Bunun yine günah keçisi biz oluyoruz. Bizim yükselttiğimiz zannediliyor. 3 yıldır Türkiye’de araç piyasasında bir daralma mevcut” ifadelerini kullandı.

SERBEST PAZAR

Araç piyasasındaki daralmanın mevcut firmaların ellerinde iki yıldan fazla araç tuttuklarını ve araç sayısı azaldıktan sonra fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Erden, bu durumun nedenlerini “Birçok bağlayıcı neden bulunuyor. Talep karşılanamıyor fiyatlar artıyor, bu fiyatların artması sarı sayfaları da etkiliyor. Herkesin bu işleri yapması da tabi ki etkili oluyor. Kişi 500 bin liraya aldığı arabaya 750 bin lira yazıyor çünkü serbest piyasa. Ben istediğimi yazarım diyende çok fazla oluyor. Siz bize arabanızı satmak istediğinizde satış fiyatının ne olduğunu biliyoruz ve sadece üstüne yüzde 10 kâr payı koyabiliyoruz ve onun üstüne çıkamayız” dedi.

“HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN”

Erden, “Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yetkilileri galericilerden için ‘sıfır araç satmasınlar’ diyor. Biz de onlara her zaman şunu diyoruz; ‘sıfır araç satan sıfır satsın, ikinci el araç satan ikinci el satsın. Herkes kendi işini yapsın.’ Biz yıllardan beri takip ediyoruz ve size de takip etmenizi öneririm. Bayileri gezdiğinizde ne demek istediğimi anlarsınız. Sarı ilan sitelerinde bu firmaların sayfalarına girdiğinizde ikinci el araçların ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. İkinci el araç satışlarını sıfır araçlardan daha çok yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN MESLEĞİMİZİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Yavaş yavaş elimizden mesleğimizi almak istiyorlar” diyen Erden, “Yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Birçok sektöre baktığımızda onlarca araç satın alıyorlar ve filo indirimden yararlanıyorlar. Denetim mekanizması noktasında ciddi bir kitlemiz olmasına rağmen bizi önemseyen veya muhatap alan kimse olmuyor. Bu işlerde de maalesef para konuşuluyor. Biz bu konu ile ilgili şikâyet hattı oluşturduk, yeni başlıyoruz. Sıfır araç satanlarla ve ayaküstü satış yapanlara yönelik oluşturduk” dedi.

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