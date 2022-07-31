Günah keçisi ilan ediliyoruz

Araç piyasalarının dalgalı olmasının sebebi galericiler olmadığını vurgulayan Ankara Oto Galericiler Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, “Bizde mağduruz, galericileri günah keçisi ilan etmenin anlamı yok” dedi.

Son yıllarda artan ikinci el araç fiyatları hem satanı hem alanı mutlu etmiyor. Geçtiğimiz hafta siyasetinde gündeminde olan araç fiyatlarını ve bu fiyatların nedenlerini Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı İlkay Kalkanla konuştuk. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığınca yapılan denetlemelerden memnun olduklarını dile getirerek konu ile ilgili açıklamalarını şu şekilde yaptı;

DENETİMLERDEN MEMNUNUZ

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, “Galericiler olarak Ticaret bakanlığın yayınladığı yönetmelikten memnunuz. Hem alıcı için hem bizler için güzel bir yönetmelik oldu. Ticaret Bakanlığında denetimleri yapan arkadaşlar konsinye araçlar kimin onu soruyorlar. Satılması için bırakılan araçlarla sözleşme yaptınız mı ya da şovrumda ki araçların tanıtım kartı var mı diye onları soruyor. Bunlarla ilgili rutin işler. Galericiler olarak bu denetlemelerden rahatsız olmuyoruz tam aksine memnun kalıyoruz. Bu işi yapan arkadaşlara dernek olarak diyoruz ki bir galerici hata yapınca bu hata hepimize maal oluyor” dedi.

GELİN İŞİMİZİ DÜZGÜN YAPALIM.

Kalkan, “Galericiler olarak arabanın nesi varsa açıkça söyleyelim alanda satanda memnun olsun bir sorun yaşamayalım. Müşterilerimize de şunu söylüyoruz. Güven bizim işimiz de çok önemlidir. Güven veren firmalardan alışverişinizi yapın ayak üstü belgesi olmayan al satçılar dan, araba pazarlarından, internetten arabanızı almayın yeri yurdu belli olan güven veren esnaflardan alışverişinizi yapın ki yarın bir sorun çıkınca sorun halledilsin” diyerek hem meslektaşlarına hem alıcılara seslendi.

ALAN DA SATANDA MEMNUN OLACAK

Kalkan, dernek olarak hayata geçirecekleri yeni projelerden bahsederek şöyle konuştu, “Ankara’da bir galericiler sitesi yapıldı. Biz ikincisini yapacağız. Ankara’da bu konu ile alakalı iki tane dernek var. Biz bu sitenin yapımı bitirdiğimizde o sitede 350 tene esnaf olacak. Bu esnaflar denetim altında olup vergisini veren bir sorun çıktığında çözüm bulan vatandaşa sorun çıkarmayan esnaflar olacak. Biz o sitede güvenilir alışverişin adresini hayata geçireceğiz. İnsanlar rahatça gelip alışverişini yapacak. Yarın bir sorun olduğunda oradaki yönetim bu sorunu çözecek. Böyle bir site gelen müşteriye güven verir kurumsal bir hava olur. Böylece ne oluyor. Hem alan memnun hem satan memnun biz dernek olarak galericilerin üzerindeki kötü algıyı kaldırıp güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz.”

GALERİCİLERİ GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETMEYE GEREK YOK

ANODER Başkanı Kalkan toplumda yer alan iddialara cevap vererek galerici esnafının günah keçisi ilan edilmemesini istedi. Kalkan, “Toplumda var olan galericiler bayilerden sıfır araba alıp üstüne kar koyup satıyor ifadesi yanlış bir ifade nedenini şöyle açıklayım. Şu an da bizim bu konu ile ilgili sorunumuz var. Galerici esnafı olarak otomotiv bayisine gittiğimizde araba alamıyoruz. Bayi alım satım yaptığımız için bize araba vermiyor. Esasında bur da sorun o biz bayilerden araba alabilsek girdisi çıktısı olacak kayıt dışılık olmayacak. Biz arabayı alamayınca ne oluyor. Parası olan vatandaş yatırım amaçlı arabayı alıyor. Bir ay sonra iki ay sonra bize satıyorlar. Burada galericileri günah keçisi ilan etmeye gerek yok. Esasında burada bizim adımız çıkmış yasal olarak bayiler bizlere araba satamıyor” dedi.

DALGALI PİYASA BİZİ DE MAĞDUR EDİYOR

Kalkan, “Bu dalgalı pazardan bizde memnun değiliz. Enflasyondan bir an önce kurtulmamız lazım çünkü, alım gücümüz düşüyor. Hem alıcının hem satıcının gücü düşüyor. Biz şu anda elimde 20 araba varsa yıl sonunda 20 arabayı muhafaza edemiyorum. Sattığımız arabaları yerine koymakta zorlanıyoruz. 20 araba satıp yıl sonunda 15 araba alabiliyoruz. Bu durumdan ne müşteri memnun ne biz memnunuz” diyerek alıcılar kadar kendilerinin de sorun yaşadıklarını iddia etti.

KAYIT DIŞI EKONOMİ ORTAYA ÇIKIYOR

Kalkan, “Fiyatların çok değiştiği şu ortanda internet üzerinden satışlarda ihtiyacı olanda en yüksek en alt fiyata göre satış yapmaya çalışıyor. İhtiyacı olmayan yüksek yazıyor olan pazara göre yazıyor. Herkes internetten satmaya çalışıyor satamayınca bize dönüyor. 2018 yılından itibaren araba bir yatırım aracı oldu. İyi günde alınıp kötü günde satıyor. O yüzden hemen de paraya dönüldüğü için al satçılar çoğaldı. Biz dükkân açıyoruz giderlerimiz var biz bu giderleri karşılarken başka birisi ayak üstü al sat yapınca ne oluyor. Kayıt dışı ekonomi ortaya çıkıyor burada hem biz hem devletimiz kaybediyor. Sıkıntı orada başlıyor” ifadeleri ile dikkat çekti.

FİYATLARI BİZ YÜKSELTMİYORUZ

Kalkan, “2018 yılından beri birçok meslekten bizim mesleğe kayışlar oldu. Bu işi anlayan insanlar yapsın. Fiyatların yükselmesinde en büyük etkenler yatırım aracı olarak görülmesi. Arabaları ihtiyacı olmayanda alıyor bekletip satıyor. Pandemiden sonra herkes kendi arabasına binmek istedi. Sıfır araba girişi olmadı bu etkenlerin hepsi fiyatları yükseltti. Bazı arabalarda alım gücü düştü talep arttı dalgalanma yaşandı. Fiyatları biz yükseltmiyoruz bu fiyatlardan bizde rahatsızız” diyerek araç fiyatlarına açıklık getirmeye çalıştı.

PİYASADAKİ KÖTÜ ALGININ KALKMASI GEREKİYOR

Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı İlkay Kalkan son olarak şu cümlelere yer verdi, “Şu an da her sektörde fiyat artışları var. Yaşanan ekonomik durumlar bizim de piyasamızı etkiyor. Bu işi yapması gerekenler yapsa bu fiyatlar bu kadar artmaz. Şuan özellikle internet ortamında fırsatçılık yapan bir sürü satıcı var. Satıcı bakıyor e bu araba bu kadar ederse benimki de eder mantığı ile fiyatlar artıyor. Şuan internet ortamındaki fiyatlar yüksek. Büyük firmaların işin içine girmesi de bizleri zarar veriyor. Firmalar parasıyla bizi eziyor diyebiliriz. Bizim zaten dernek olarak amacımız bu galerici esnafını bir arada tutmak ekonomik ve diğer şartlardan fazla etkilenmelerini önlemek. İnsanlarımız bu işi meslek edinmiş vergisini veren esnaflardan alışveriş yapsın. Bu piyasada esas mağdur olan galericiler. Piyasadaki o kötü algıyı kaldırmamız gerek”

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA