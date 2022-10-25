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Güneş tutulması Ankara’dan görülecek mi? Güneş tutulması Ankara'da ne zaman, saat kaçta başlayacak?

25 Ekim 2022 itibarıyla güneş tutulması için vatandaşlar geri sayıma başladı. Peki, güneş tutulması Ankara’dan görülecek mi, güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması Ankara’da saat kaçta başlayacak? Nasıl izlenebilir, çıplak gözle bakmak zararlı mı?
Güneş tutulması Ankara’dan görülecek mi? Güneş tutulması Ankara'da ne zaman, saat kaçta başlayacak?

25 Ekim 2022 itibarıyla güneş tutulması için başkentli vatandaşlar da geri sayıma başladı. Peki, güneş tutulması Ankara’dan görülecek mi, güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, güneş tutulması Ankara’da saat kaçta başlayacak? Nasıl izlenebilir, çıplak gözle bakmak zararlı mı? İşte cevapları:

 GÜNEŞ TUTULMASI ANKARA’DAN GÖRÜLECEK Mİ? 

25 Ekim 2022’de gerçekleşecek olan tutulma parçalı güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek. Tutulma en fazla Finlandiya’dan Rusya’nın batısına ilerleyen bir hat üzerinde görülecek olsa da kısmi olarak ülkemizden de görülebilecek. Ülkemizde görülen tutulmada güneşin yaklaşık %50’sinin ay tarafından örtüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizde Ankara, İstanbul, Hakkâri, Adana gibi birçok şehirden güneş tutulması gözlemlenebilecek.

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 GÜNEŞ TUTULMASI ANKARA’DA NE ZAMAN? 

Tahminlere göre, 25 Ekim 2022 güneş tutulması parçalı güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek. Güneş tutulması Ankara’da 12.39’da başlayacak. Ankara’da güneş tutulmasının yaklaşık 3 saat süreceği tahmin ediliyor. Ankara’da güneşin yaklaşık %42’lik bir bölümünün örtüleceği bilinmekte ve 15.08’de sona ereceği tahmin edilmekte.

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 GÜNEŞİ GÖZLEMLERKEN DİKKATLİ OLUN 

Peki güneş tutulması nasıl izlenebilir? Çıplak gözle bakmak zararlı mı? Uzmanlar güneş tutulmasını gözlemlemek amacı ile isli cam, disket, cd, röntgen filmleri ve aynalı güneş gözlükleri vb. araçların kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca güneş tutulmasına doğrudan çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği ifade ediliyor. 

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