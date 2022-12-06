Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri durak talep etti

Metro inşaatı nedeniyle duraklarının kapatılıp parkın içine alınmasıyla mağdur olan Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri mağduriyetlerini gazetemize anlattı. Dolmuş Şoförü Yavuz, “Büyükşehir’den isteğimiz durağımızı bir an önce eski hale getirmesi” dedi.

Ankara’nın en büyük ve eski dolmuş duraklarından olan Güven Park Dolmuş Durağı eski günlerini arıyor. Metro inşaatı nedeniyle durağın kapanıp parkın içine alınması dolmuş şoförlerinin ve vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri Büyükşehir Belediyesi’nin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Dolmuş Şoförü Ahmet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi önündeki toplantının nedenini ve taleplerini gazetemize anlattı. Yavuz, bir an önce taleplerinin yerine getirilerek kendilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ayrıca Yavuz, belediyenin öğrencilere verdiği abonmanların aileler tarafından kullanıldığını iddia ederek denetim yapılmasını istedi.



“DURAĞIMIZ ESKİ HALİNE GELSİN”

Mağdur olduklarını belirten şoförler adına konuşan dolmuş şoförü Ahmet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’ne neden gittiklerini şöyle anlattı; “ Biz sadece eski Güven Park Dolmuş Duraklarını bize verilmesi talebinde bulunduk. Uzun hatlar zam istiyor. Zam istemenin yerinin belediye binası olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim belediyemizden talebimiz öncelikle eski Güven Park Dolmuş Duraklarının bize verilmesini istiyoruz. Ayrıca belediyemizin bedava taşıdığı yaklaşık 38 kalemi gözden geçirmesini istiyoruz. Öğrencilere verdiği abonmanlıkları aileleri kullanıyor. Bunun takibinin yapılmalı. Bu abonmanlar ve aktarmalar işimizin yüzde 70 ini düşürdü. Bizim dolmuşçular olarak Mansur Başkanımıza gelmemizin sebebi budur. Belediye kendi taşımacılığına zam alsın bizde alırız. Orda bir sorun yok” ifadelerini kullandı.



VATANDAŞLARDA MAĞDUR OLUYOR

Yavuz, “Parktaki ağaçlardan dolayı Ankaralının dışındaki vatandaşlar burada durak olduğunu görmüyor. Beklediğimiz meydanda çukurlar var. Arabalarımız zarar görüyor. Bu meydanın düzenlenmesini istiyoruz. Çevresi kışın çamur doluyor. Biz neyse vatandaş zarar görüyor. Vatandaşa yazık geçen sene çamurlu alanlara evden halı getirip attık. Milletin üstü batmasın diye bu insanlar okula işe gidiyor. Parkın içinde çok sayıda başıboş köpek var. Sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde bu köpekler saldırıyor. Işıklandırması çok az parkın loş ışıkları durağı ışıklandırmaya yetmiyor. Burası Ankara’nın bir numaralı dolmuş durağıydı. Biz kontak kapatmıyoruz eylem yapmıyoruz. Belediyemize taşımacılık anlamında yardımcı oluyoruz. Onların yükünü azaltıyoruz. Biz artık Güven Park Dolmuş Duraklarının düzenlenip eski düzenimizin yerine gelmesini istiyoruz” şeklinde konuşarak vatandaşların mağduriyetini dile getirdi.



BURADA SIĞINTI GİBİ OLDUK

Güven Park Dolmuş Durağı şoförleri adına konuşan dolmuş şoförü Ahmet Yavuz son olarak şöyle konuştu; “Yaklaşık 15 – 20 gün sonra bizi araçlarımızın depolama araçlarından çıkarıyorlar. Kızılay’daki depolama alanı kalkarsa vatandaş zarar görür. Sokullu dolmuşu Sokullu da bekler. Dikmen dolmuşu Dikmen’de ring yaparız. Ama olan vatandaşımıza olur yarın bir gün kar yağacak ayaz olacak bu kadar insan ne yapacak. Biz bu isteklerimizi aslında kendimiz için istemiyoruz. Durağımız düzenlensin vatandaş mağdur olmasın çamurun içinde dolmuşa biniyorlar. Bu insanlar işe gidiyor. Okula gidiyor. Neden oralara çamurlu ayakkabılarla kirli üst başla girsinler. Yıllardır burası bizim durağımızdı. Burada sığıntı gibi olduk.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-