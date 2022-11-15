Güvenliğiniz için kış lastiği kulanın

Emek 8. Cadde’de lastik işletmeciliği yapan Barış Çetin Yılmaz, ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu konusunda “Zorunlu diye değil de can güvenli için herkes kış lastiği kullanmalı” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için 1 Aralıktan itibaren ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu geliyor. Emek 8. Caddede uzun yıllar lastik dükkânı işleten işletmeci Barış Çetin Yılmaz hususi araç sürücülerinin de kışlık lastiklere geçmesini tavsiye ederek “Kış lastiği takma zorunluluğu sadece ticari araçlarda var. Biz emniyet için hususi araçlarında kış lastiği takmasını şiddetle öneriyoruz. Zorunlu diye değil de can güvenli için herkes kış lastiği kullanmalı Çünkü kış lastiğinin özelliği mevsime uygunluk sağladığı için firen mesafesi ve yol tutuşunu koruyarak kazaların önüne geçer. Kışın yazlık lastik kullanımı araca maddi zarar da açar” uyarılarında bulundu. Gazetemize konuşan tecrübeli işletmeci Yılmaz, kış lastiğinin özelliklerini ve neden katılması gerektiğini anlattı.



NEDEN KIŞ LASTİĞİ TAKILMALI?

Can ve trafik güvenliği için hususi araçlara da kış lastiği takma konusun da önerilerde bulunan işletmeci Yılmaz, “Kış aylarında özellikle geceleri hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşer hava soğuduğunda araçlardaki lastikler sertleşir. Yaz lastiklerinin özelliği sert ve lastiğin üzerindeki kanallar ve dişleri dar ve kısadır. Hal böyle olunca sertleşen lastikte yol tutuşu azalır. Virajlardan dönerken savrulmalar olur ve firen mesafesi dediğimiz araçların hareket halindeyken durma mesafesi artar. Örnek kış lastiği ile 2 metrede duruyorsanız kışın yaz lastiği ile bu mesafe iki katına çıkar bu durumda akan trafikte kazalara sebep olur. Sürücülerin lastiğe vermediği parayı sanayide kaporta ustalarına vermesine neden olur. Maddi zararın dışında can güvenliğinizi riske atmış olursunuz” uyarılarında bulunarak kış lastiğini önerdi.

“KAR YAĞMASA DA TAKILMALI”

“İnsanların kafasında bir algı var. Kış lastiklerine kar lastiği olarak bakarlar doğru kış lastiği aynı zamanda kar lastiğidir ama sadece kar yağınca kullanılmaz” diyerek toplumdaki algıyı hatırlatan Yılmaz, “Toplumda çoğu insan kar yağınca lastik değiştirmeye gelir. Ama şu bir gerçektir. Özellikle Ankara gibi sert karasal iklimlerde kış lastiği Kasım ayının 15’inden sonra takılmalı, çünkü özellikle geceleri hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşer kar yağmasa da düşen hava sıcaklığı araç ve insan güvenliğini tehlikeye atar. Kış lastiği sadece kar yağısından değil gizli buzlanmalardan yağmur yağısından ve yolda bulunan su birikintilerinden de aracın etkilenmemesini sağlar. Hususi araçlarda zorunlu değil diye düşünülmesi yanlış. Can güvenliği için zorunlu olmasa da kışın yaşanacak kazaların önüne geçmek adına kış lastiği takmak gerekir” ifadelerini kulandı.

“UYGUN OLANI 4 LASTİK TAKILMASI”

Verimli lastiğin özelliklerini anlatan Yılmaz, uygun olan 4 adet lastik takılması diyerek şöyle devam etti, “Diş derinliği kış lastiklerinde 3 cm’nin yaz lastiklerinde 1,5 cm’nin altına düştüğünde lastiğin değişmesi gerekir. Genelde müşterilerimiz kış lastiğini 4 tanemi takmalıyız diye soruyor. Evet, bana göre dört tane takışmaları neden diye sorarsak aracınız önden çekiş öne kış lastiği takıldı arkada yaz lastiği fren yapıldığında araçta savrulma yapar. Kış lastiğinin takılma sebebi kendinizin ve trafik güvenliğinin sağlanmasıdır. Kışın hava şartlarından dolayı olabilecek kazaların önüne geçmektir. Lastik masrafında kar yapacağım derken daha büyük masraflara yol açmak mantıksızlık olur.”



RAF ÖMRÜNE DİKKAT

Kışın hususi araçlarında kış lastiği öneren işletmeci Barış Çetin Yılmaz sürücülere, “Can güvenliğiniz adına kış lastiği takmak daha büyük masraflardan kurtarır. Zorunluluktan değil güvenliğiniz için kış lastiği kullanılmalı” diyerek son olarak lastiklerin raf ve araçlardaki ömrünü şöyle anlattı; “Lastiğin raf ömrü uygun şartlarda saklanırsa 10 yıl raf ömrü vardır. Lastik neme ve ısı değişime maruz kalmayacak ve herhangi bir petrol türevine maruz kalamadan saklanırsa on yıl raf ömrü vardır. Lastik araca takıldıktan sonra ise 4 yıl en fazla 5 yıl ya da 40- 50 bin kilometre ömrü vardır. Dişleri iyi görülse bile 4 yıl araçta takılıysa ise değiştirmek gerekir. Kış aylarında arabanın bagajında zincir bulundurmak sürücünün yararına olur. Kış lastiği de olsa bazı yollarda zincir kullanımı araç sürüşünü kolaylaştırır.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-