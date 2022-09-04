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Habercilik anlayışımız sorunları çözüyor, Yavaş’tan muhtara jest

Kamu yararına habercilik anlayışımız bir sorunu daha çözdü. Mahalle konağı yapılacağı için Keçiören Belediyesi tarafından hizmet binası yıkılan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün mağdur olduğunu söylemişti. Yavaş’tan muhtarlık binası sözü verildi.
Habercilik anlayışımız sorunları çözüyor, Yavaş’tan muhtara jest

Geçtiğimiz hafta Keçiören Yeşiltepe Mahalle muhtarı Mahalle konağı yapılacak gerekçesiyle muhtarlık hizmet binasının yıkıldığını söyleyerek mağduriyetini dile getirmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş muhtarın sesini duydu. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla Yeşiltepe Mahallesi’ne yeni muhtarlık hizmet binası yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sesinin duyulması ile muhtarlık hizmet binasının yapım çalışmalarına başlaması üzerine Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, gazetemize yaptığı açıklamalarda bulundu.

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Arsa bulunamazsa konteyner konulacak 

Aygün, “Muhtarlığımızın Keçiören belediyesi tarafından yıkılıp mağdur edildiğimizin haberi İlksayfa Gazetesin de yayınlanması ve bu haberin sosyal medya haber sayfalarında gündem olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığından gelen yetkililer Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla geldiklerini ve muhtarlığımızın mağduriyetinin giderileceğini söylediler. Şu anda mahallemizde muhtarlık yapılabilecek bir alan incelemesi yapılıyor. Böyle bir arsa bulunamazsa bile en kötü ihtimal konteyner konularak mağduriyetimizin giderileceği sözü verildi” ifadelerini kullandı.

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Aygün, “ilginize teşekkür ederim”

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Aygün, “İlgi ve duyarlılığınızdan dolayı siz İlksayfa Gazetesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Bu çalışmalarla sadece benim değil bütün mahalle halkının sorunu giderilecek” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

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