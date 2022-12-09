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Hacettepe Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Bölüm telefon numaraları neler, ücreti ne kadar?

Hacettepe Hastanesi Ankara Altındağ’da bulunuyor. Vatandaşlar özel muayene randevusunu nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki, Hacettepe Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Bölüm telefon numaraları neler, ücreti ne kadar?
Hacettepe Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Bölüm telefon numaraları neler, ücreti ne kadar?

Hacettepe Hastanesi vatandaşlara vermiş olduğu hizmetle dikkat çekiyor. Adından çokça söz ettiren Hacettepe Üniversitesi Hastanesi sağladığı imkânlarla insanlara kolaylık sağlıyor. Hacettepe Hastanesi bünyesinde barındırdığı bölümler sayesinde insanların en sık kullandığı hastaneler arasında yer alıyor. Peki, Hacettepe Hastanesi özel muayene randevusu nasıl alınır? Bölüm telefon numaraları neler, ücreti ne kadar?

 HACETTEPE HASTANESİ ÖZEL MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR? 

Hacettepe Hastanesinden randevu almak isteyen vatandaşlar Hacettepe Hastanesi internet sitesinde bulunan online randevu bölümünden randevularını alabiliyor. Vatandaşlar Hacettepe Hastanesi randevularını, hafta içi saat 08.00 ile 17.00 mesai saatleri arasında 444 4 444 numaralı telefonu arayarak da alabiliyor. Hacettepe Hastanesi çağrı merkezi, online randevu ve poliklinik sekreterleri aracılığıyla randevu hizmeti veriyor. Telefondan randevu almak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numaralarını hazır bulundurmaları gerekiyor. Randevular ilgili poliklinik için en fazla 6 gün sonrasında alınıyor. Ortopedi bölümü içinse 10 gün sonrasında alınıyor. Ortopedi randevuları sadece Pazartesi günleri veriliyor. 

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 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM TELEFON NUMARALARI NELER? 

Hacettepe Hastanesi’ne internet üzerinden randevu almak istemeyen vatandaşlar Hastanede bulunan bölümlerin sekreterlik numaralarını arayarak randevu oluşturabilirler. İşte bölümlerin numaraları:

Erişkin hastanesi bölümleri:

Deri ve Zührevi Hastalıklar: 0312 305 16 93

Endokrinoloji: 0312 305 12 88 – 0312 305 20 71

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: 0312 305 15 75

Gastroenteroloji: 0312 305 17 12

Genel Cerrahi: 0312 305 16 77 – 0312 305 16 76

Göğüs Hastalıkları: 0312 305 15 31 – 0312 305 41 16

Genel Dahiliye: 0312 305 12 49 

Psikiyatri: 0312 305 18 78 – 0312 305 47 28

Ortopedi ve Travmatoloji: 0312 305 17 93 – 0312 305 17 94

Kulak Burun Boğaz: 0312 305 17 86

Kadın Hastalıkları ve Doğum: 0312 305 18 01 – 0312 305 18 02

Hacettepe Onkoloji Hastanesi randevu numaraları:

Medikal Onkoloji: 0312 305 28 65 – 0312 305 29 25

Pediatrik Onkoloji: 0312 305 29 90

Radyasyon Onkolojisi: 0312 305 29 00 – 3012 305 29 01

Hacettepe Çocuk Hastanesi bölümünden randevular sadece 444 4 444 numarası aranarak alınmaktadır.

 ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR 

Hacettepe Hastanesi mesai dışı öğretim üyesi muayene ücreti için net bir rakam olmamakla birlikte internet sitesinde konu ile ilgili açıklama bulunuyor. Hacettepe Hastanesi internet sitesinde yazan açıklamada öğretim üyesi tarafından verilen Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmiş olan poliklinik muayene ücretinin en fazla iki katı kadar ilave ücreti tahsis edileceği bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda öğretim üyeleri tarafından verilen tetkik, tedavi, ameliyat vb. hizmetler için Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmiş hizmet bedelinin en fazla bir katı kadar hizmet bedeli alınıyor.

Son olarak mesai saatleri dışında öğretim üyelerine verilen sağlık hizmetleri için ödenecek tutarın Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katı geçemiyor.

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