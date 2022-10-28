Hacı Bayram Veli Camii'nde burçak çorbası dağıtıldı

Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı sonrasında burçak çorbası dağıtıldı.

Bugün Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazından sonra burçak çorbası dağıtıldı. İkramla ilgili Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici şunları söyledi: "Bugün tıpkı yüzlerce yıl önce Hacı Bayram Veli hazretlerinin dergahında olduğu gibi cuma namazı sonrası burçak çorbası dağıtıldı. Seyfettin Arslan, Bekir Ödemiş başkanlarımız ve dostlarımızla vatandaşlarımıza, üretilip hasat edilen burçaktan yapılan çorbadan ikram ettik. Bu tarihi geleneklerimiz yeniden canlanmalı."

Buket Beslen / İLKSAYFA