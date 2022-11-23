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Hacıkadın Mahalle sakinleri kazaları önlemek için kasis istiyor

Keçiören Hacıkadın Mahalle sakinleri, Balkan Sokak ve Bindallı Sokak’ın kesişimine kasis istiyor. Vatandaşlar sokakta araçların hızlı geldiğini ve kontrolsüz çıkışlar yüzünden sık sık kaza olduğunu söyledi.
Hacıkadın Mahalle sakinleri kazaları önlemek için kasis istiyor

Hacıkadın Mahallesi sakinleri Keçiören Belediyesi’nden Balkan Sokak’ın Bindallı Sokak kesişimine kasis yapılmasını istiyor. Dört yol ağızı olan bölgede sürücülerin hızlı ve dikkatsiz gelmesi bölgede çok sayıda kazanın olmasına neden oluyor. Mahalleli, sokak aralarından kontrolsüz çıkışları önlemek adına Bindallı Sokak ile Balkan Sokak’ın kesiştiği noktaya kasis yapılması için yetkililere seslendi. 

basliksiz-1-004.jpgKONTROLSÜZ ÇIKIŞLAR ÖNLENMELİ  

Sıklıkla kaza olan bölgede önlem amaçlı kasis ve uyarı levhaları konulmasını isteyen Hacıkadın Mahallesi sakinleri, “Burası dört yol ağızı neredeyse günün her saati kontrolsüz ve hızlı gelen araçlar kazalara sebep oluyor. Sokak arası olduğu için yaya trafiği de çok fazla biz mahalle sakinleri olarak biran önce kazaları önlemek adına buraya Keçiören Belediyesi tarafından kasis yapılmasını istiyoruz” dedi. Gazetemize verdikleri demeç ile taleplerini bildiren Hacıkadın Mahallesi sakinleri Keçiören Belediyesi’ne seslenerek biran önce sorunun giderilmesini talep etti. 

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-
 

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