Hacıkadın Şehir Ormanı başkente nefes aldıracak

Büyükşehir Belediyesi, Keçiören’de şehrin merkezine inşa edilen ve çalışmaları halen devam eden Hacıkadın Şehir Ormanı’nı başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Keçiören’de 1 milyon 480 bin metrekarelik alana sahip olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 yıllığına kiralanan ‘Hacıkadın Şehir Ormanı’ başkentlilerle buluşturulmaya hazırlanıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, ‘Yeşilin Başkenti’ hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla Hacıkadın Şehir Ormanı, başkente yeni park ve rekreasyon alanları kazandıracak. Şehir ormanı içerisinde ziyaretçiler piknik ve kamp alanlarından mini hayvanat bahçesine, düğün salonlarından restoranlara ve macera dolu aktivitelerin yapılabileceği etkinlik alanlarına üç farklı kapıdan ulaşım yağlayabilecek.

3 FARKLI KAPI 3 FARKLI KONSEPT

Başkentlileri şehrin merkezinde bir ormanla buluşturacak olan ABB, Hacıkadın Şehir Ormanı’nın yapılacak çalışmaların ardından bir etkinlik merkezi hâline getirmeyi hedefliyor. Üç farklı giriş kapısı inşa edilen şehir ormanında amaç başkentlileri farklı kapılarda, farklı aktivitelerle buluşturmak. Bu kapıların isimleri ise Kuzey Ankara, Bağlum ve Pursaklar. Bu girişlerde ise başkentliler Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden düğün salonlarına ulaşım sağlayabilecek.

HERKESE HİTAP EDEN BİR ALAN

Proje orman alanının içerisinde farklı noktalarda, farklı düğün salonları da yer alırken dağ konsepti inşa edilerek gelen ziyaretçilere orman manzaralı restoran da hizmete sunulacak. Şu anda Hacıkadın Şehir Ormanı içerisinde 81 oturma alanına sahip olan piknik kapasitesi genişletilerek 250’ye çıkarılacak. Barbekü, çeşme ve piknik masası gibi kent donatılarına sahip bir orman içi piknik alanı oluşturulacak. Çocuklar için ormanla iç içe doğal malzemelerle tasarlanmış yaratıcı oyun alanları kazandırılacak. Çocuklar oyun alanındaki etkinliklere katılırken ebeveynler de yetişkinler için gerçekleştirilen aktivitelere katılabilecek. Şehir ormanında bulunan iki katlı yapı revize edilerek, yapı hem bir doğa okulu hem de sosyal bir eğitim merkezi hâline getirilecek. Ankara’nın beş beyazını oluşturan hayvanların bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi de yapılacak.

DOĞA İLE İÇ İÇE EĞLENCE MERKEZİ

Ormanın doğal yapısı kullanılarak macera parkuru ve zipline imal edilecek. Farklı zorluklarda tasarlanacak bir tırmanma duvarı da alandaki yerini alacak. Ayrıca; ziyaretçilerin ata binip, binicilik eğitimi alabileceği bir manej alanı ve aynı lokasyonda bir cam teras ve yamaç salıncağı planlandı. Günümüzde oldukça ilgi çeken RC (Uzaktan Kumandalı) araba yarışları için parkur ve geri dönüştürülmüş malzemelerle bir paintball sahası yapılacak. Doğal patikalar ve açık alanlarda offroad, motocross parkurları yapılırken, yine doğal patikalar kullanılarak trekking parkurları ile oryantiring alanları oluşturulacak. Bisiklet ve ATV parkurları ile ziyaretçilerin şehir kullanımlarından uzaklaşarak doğanın içerisinde hoş vakit geçirmeleri sağlanacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalarına halen devam edilen Hacıkadın Şehir Ormanı, içerisinde piknik ve kamp alanlarından mini hayvanat bahçesine, düğün salonlarından restoranlara ve macera dolu aktivitelerin yapılabileceği etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak. Ormanda kısmen daha sessiz ve manzaraya hâkim bir alan, çadır ve karavan kamp alanı olarak ayrılacak. Ayrıca, farklı noktalara yerleştirilecek seyir kuleleri ile orman manzarası ve yaban hayatının gözlenmesi sağlanacak.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-