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Hafriyat taşıma izni belgesi nasıl alınır? Ankara’da hafriyat belgesi olan firmalar…

İnşaat sektöründe en çok merak edilen konulardan birisi olan Hafriyat taşıma izin belgesi nasıl alınır? Hafriyat izin belgesini nerden alırım? Ankara’da hafriyat belgesi olan firmalar… gibi sorular sıkça sorulur oldu.
Hafriyat taşıma izni belgesi nasıl alınır? Ankara’da hafriyat belgesi olan firmalar…

Hafriyat taşıma ve döküm konusunda izni olan ve taşımacılık yapacakları araçların hafriyat taşıma döküme uygun olarak izinli olması önemlidir. Aksi taktide tespit edildikleri taktirde cezai yaptırımlara uğramaları kaçınılmaz. Peki, Hafriyat belgesi nasıl alınır? Hafriyat taşıma izni belgesi nasıl alınır? Ankara’da hafriyat belgesi olan firmalar hangileri?

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 HAFRİYAT TAŞIMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? 

İnşaat Toprağı ve İnşaat /Yıkıntı Atıklarının Taşınması ile ilgili 18.03.2004 ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği Ankara’da Harfiyat Toprağı ve İnşaat /Yıkıntı Atıklarını taşımak isteyen şahıs, firma ya da kurum/kuruluşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından "İnşaat Toprağı ve İnşaat /Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" alabilirler.

 ANKARA’DA HAFRİYAT BELGESİ OLAN FİRMALAR… 

Ankara'da hafriyat döküm belgesi olan firmaların listesi şu şekildeisaret.jpg(TIKLAYIN)

 

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