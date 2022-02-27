Hak-İş Konfederasyonu'ndan miraç mesajı: "İşgal ve abluka derhal son bulmalıdır"

Hak-İş Konfederasyonu miraç hadisesinin gerçekleştiği Kudüs beldesinin işgal altında olduğu sürece dünya barışından bahsedilemeyeceğini açıklayarak, “İsrail’in işgali altında olduğu sürece dünya barışından söz edilemez." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kudüs Komitesi Miraç Kandili dolayısıyla yazılı basın açıklamasında bulundu. Filistin halkına zulmedildikçe dünya barışından söz etmenin mümkün olmadığını belirten komite, “Miraç hadisesinin gerçekleştiği Kudüs beldesi kutlu bir mekândır. Filistin İsrail’in işgali altında olduğu sürece dünya barışından söz edilemez. Derhal işgal ve abluka sonlandırılmalı, Filistin Devleti’nin bağımsızlığı ve coğrafi bütünlüğü tanınmalıdır” dedi.

DÜNYA BARIŞINDAN SÖZ EDİLEMEZ

Komite, miraç hadisesinin gerçekleştiği Kudüs beldesinin, insanlığın köklü mirasına şahitlik ettiğini, Kudüs’ün tarih boyunca Müslümanların himayesinde, özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olduğu kaydetti. Filistin halkına zulmedildikçe dünya barışından söz etmenin mümkün olmadığını bildiren komite, Orta Doğu'da kalıcı barış için 1967 sınırları temelinde, Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması gerektiğini kaydetti.

İSRAİL’İN İŞGALİ ALTINDADIR

Filistin’in İsrail’in işgali altında olduğuna dikkat çeken komite, “Kudüs ve Mescidi Aksa Peygamberimizin (sav) miraca yükseldiği kutlu bir mekândır. Kudüs-ü Şerif Hz. Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyubi’nin rüyası, Yavuz Sultan Selim'in mirası, Kanuni Sultan Süleyman’ın imarı, Abdülhamid Han'ın davasıdır. Bugün miraç hadisesinin gerçekleştiği o kutlu belde Kudüs ve kutlu mescit yani Mescid-i Aksa ne yazık ki İsrail işgali altındadır. Kudüs mukaddes şehirdir. Kudüs-ü Şerif bizim ilk kıblemizdir” diye bildirdi.

ABLUKA VE İŞGAL SONLANDIRILMALI

Filistin halkının İsrail’in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını belirten komite, insanlığın kanayan yarası olan Filistin’deki işgal ve zulüm düzeni hâlâ yoğun bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi. İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini de kaydetti.

SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Komite taleplerini şöyle açıkladı:

“Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksâ’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmelerini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz. İsrail, Filistinlilere yönelik olarak sürekli saldırı, işgal ve katliamlarıyla savaş suçu işlemektedir.”

DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ

“Hak-İş Konfederasyonu olarak, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, mağdur ve mazlum Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizin altını çizeriz.”

“Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilk kıblemiz olan Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Filistin’in Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA