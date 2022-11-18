Haksız rekabetin önüne geçilsin

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel zincir marketlerde satılan yufkaların üzerine ‘makine yapımıdır’ ibaresi konulmasını istedi. Yüksel, “Zincir marketlerle yufkacılar arasında fiyat farkından dolayı haksız rekabet var" dedi.

Esnafı korumak adına yufkanın tavan fiyatına zam yapıldığını söyleyen Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel haksız rekabete uğradıklarını belitti. Özellikle zincir marketlerin fiyat uygulamaları yüzünden küçük esnafın ezildiğini dile getiren Yüksel, “Zincir marketlerin fiyat tarifemiz dışında sattıkları paketli yufkalara ‘makine imalatıdır’ ibaresi getirilsin. Yufka satan diğer kuruluşlarda odamızın belirlediği tarifelere uysun. Rekabeti fiyatla değil kaliteyle yapalım” ifadelerini kullandı.

BİZİMKİ EL YAPIMI

Kendi ürünlerinin el yapımı ve organik olduğunu belirten Yüksel “Bu nedenle bizim ürünlerin fiyatları makine yapımı ürünlere oranla daha yüksek olabiliyor. Vatandaş zincir marketlerdeki ürünlerin makine yapımı olduğunu bilmeyince bizim daha pahalıya sattığımızı düşünebiliyor” diye konuştu.

MARKETLERİNDE FİYATLARI DÜZENLENSİN

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel, “Yufkacı esnafımızın artan giderlerini hesaplayarak Aralık ayının sonunda yapılması ön görülen asgari ücreti de göz önünde bulundurup yufka tavan fiyatlarında düzenleme yapıldı. Esnafımızın haklarını koruma adına yapılan bu düzenlemede yufkada tavan fiyat 42 lira oldu. Biz devlet yetkililerimizden özellikle zincir marketlerin fiyat politikasının düzenlenmesini istiyoruz. Ya da yufkanın sadece yufkacının satmasını talep ediyoruz. Çünkü normal bir yufkacı esnafının giderleri hesaplandığında yufka fiyatları esnafı kurtarmıyor. Küçük esnaf olarak zincir marketler tarafından haksız rekabete maruz kalıyoruz. Biz yufkacılar olarak tek geçim kaynağımız ürettiğimiz yufkalar bununla evimizi geçindiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MAKİNE YAPIMIDIR’ İBARESİ KULLANILSIN

Kalitede rekabet etmenin esnafa daha çok kazandıracağını vurgulayan Başkan Yüksel, market yufkası ile esnafın yufkasını ayırt edebilmek adına şu talepte bulundu, “Yufkacı esnafı fiyatları yüksek olduğu için vatandaşa ifade edemiyor değil. Esnafımız haksız rekabetten dolayı gerçek fiyatları dile getiremiyor. Özellikle zincir marketlerde satılan yufkaların üzerine makine ile yapıldı ibaresi konulmuş olsa bu sorun yaşanmaz. Yufkacı esnafı marketlerde satılan makine yufkaları ile mücadele ederek haksız rekabete uğruyor. Esnafımız şuan kendi dükkânlarında Bağ Kurlarını bile yatıramayacak durumdalar” dedi.

ONLARDA BİZİM TARİFELERİMİZE UYSUN

Esnafın zor şartlar altın zincir marketlerle rekabet etmek zorunda kaldığını dile getiren Yüksel, “Kirasını ödeyemeyen esnaflarımız var. Yufkacılık nesli tükenmekte olan bir meslek grubu haline geldi. Bu nedenle vatandaşın mahalle esnafını korumasını istiyoruz. Ayrıca zincir marketler, marketler ve pazarlarda odanın vermiş olduğu fiyat tarifesine uymalı. Zaten oda olarak bizim verdiğimiz fiyat tarifesine uyarlarsa esnafın mağduriyeti ortandan kalkar” şeklinde konuştu.

DENETLEMELER İLE ESNAF KORUNSUN

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel son olarak vatandaşlardan mahalle esnafına sahip çıkmasını istedi. Yüksel, ayrıca yetkililerden de denetlemeler iki esnafı korumasını talep etti; “Devlet dükkân kiralarına yüzde 50 den fazla zam yapamazsın diyor. Ama ayrı bir yasa ile 10 yılın üstündeki kiracıyı çıkarta bilirsin diyor. Dükkân sahipleri de bu yasayı kullanarak ya çık ya yüzde yüz zam yapıyorum şeklinde konuşarak zam yapıyor. Kayıt dışı satışlar var biz oda olarak bu satışlara müdahale edemiyoruz. Yılbaşından sonra asgari ücrete uygulanacak zam ile tekrardan bu fiyatlarımız giderler karşısında ezilecek. Çünkü biz oda olarak sadece 6 ayda bir zam yapabiliyoruz. Vatandaşımız mahalle esnafına esnafımız odamıza sahip çıkması lazım. Yufkayı neredeyse her esnaf satmakta yufkayı yufkacı satsa esnafımız zor durumda kalamayacak ve odamızın belirlediği fiyatları uygularken zorluk çekmezler. Rekabetin fiyatla değil kaliteyle olması gerekiyor. Aynı esnaf gurubundan yan yana dükkânlar olmamalı iki dükkân arasında en az iki kilometre olması gerekir” dedi.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA