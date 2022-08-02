Hamamarkası'nda yaşanan internet sorunu haberimiz üzerine çözüldü 

Altındağ Hamamarkası’nda bir süredir devam eden internet kesintisi dünkü “Telekom Çilesi” başlıklı haberimiz üzerine çözüldü. Çevre sakinleri, hem gazetemize hem de Türk Telekom TTNET çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Gazetemizin haberleri ses getirmeye devam ediyor. Dünkü “Telekom Çilesi” başlıklı haberimiz üzerine, Altındağ Hamamarkası’nda bir süredir devam eden internet sorunu giderildi.

2-3 GÜN SONRASINA İŞARET EDİLİYORDU

Başkent’in turistik ve sanatsal merkezlerinden olan Hamamönü-Hamamarkası bölgesinde sık sık internet kesintisi yaşanmasının yanı sıra 444 0 375’ten TTNET Müşteri Hizmetleri’ne ulaşan vatandaşlara 2-3 gün sonrası için “çözüm tarihi” verilmesi tepkileri artırıyordu.

TEŞEKKÜRLER

Konuyla ilgili olarak dün yayınladığımız “Telekom Çilesi” başlıklı haber üzerine Türk Telekom TTNET’ten bir ekip bölgeye gelerek, aksaklıkları yerinde inceledi. Ve birkaç saatlik çalışma sonucunda arıza giderildi, sorun yaşayan esnaf ve sivil toplum kuruluşları internetlerine kavuştu. Gazetemize konuşan çevre sakinleri, hem İlksayfa’ya hem de Türk Telekom TTNET çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

