  • BIST 2.390,79
  • Altın 914.799
  • Dolar 15.5969
  • Euro 16.3105
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Hamamönü Kabakçı Konağı'nda Tokat konuşuldu

Altındağ Belediyesi’nin STK’lara tahsis ettiği tarihi mekanlardan biri olan Hamamönü Kabakçı Konağı'nda, Tokat Dernekler Federasyonu’nun Mayıs ayı konuğu Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik oldu.
Hamamönü Kabakçı Konağı'nda Tokat konuşuldu

Açılış konuşmasını TOKFED Başkanı Kamil Dündaroğlu’nun yaptığı toplantıya; iş insanları, bürokratlar, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

whatsapp-image-2022-05-16-at-11.27.15-(2).jpeg

Başkan Çelik, Tokat’la ilgili sunumunda;  baharat ve ipek yollarının Tokat’tan geçmiş olması, Tokat’ın bakır ve altın işletmeciliğinde, çinicilik ve dokumacılıkta Tokat için avantajlar oluştururken, 200 rakımdan 1300 rakıma tekabül eden yedi ovasının bulunduğunu, böyle bir coğrafi konumun diğer illerimizde bulunmadığını, modern tarımın ve tarımsal sanayinin projelere dayalı yapılması için çaba sarf ettiklerini, tarım ürünlerinin günümüz şartlarına uygun olarak yapılması yönünde seracılığın teşvik edildiğini bu açıdan da olumlu neticeler aldıklarını, 600 dönümlük sera alanının son 4 yılda 4 bin dönüme çıkararak bu ürünlerin paketlenmesi ve pazarlanması için kadın üreticilerden oluşan çok sayıda kooperatif kurduklarını ifade etti.

“HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Başkan Çelik, Kelkit Havzasının tıbbi endemik bitkileri açısından yabancı bilim ve iş insanlarının da dikkatini çektiğini, çevrenin korumaya alınması gerektiğini, 163 yayla, 590 mera ile 6000 yıllık medeniyetler kenti olan ve son bin yıldır Türk İslam Medeniyetinin oluşmasında aktif rol alan Tokat’a hep birlikte sahip çıkılması gerektiği vurgusunu yaptı. 
Başkan Çelik, organize sanayi bölgesinin genişletme çalışmalarının sürdüğünü, arıtma tesisinin önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini ifade ederek kreş ve sağlık ocağının da Valilik, Belediye ve diğer kuruluların katkılarıyla faal hale geldiğini ifade etti. 

Soruların ve katkı sağlayan düşüncelerinde paylaşıldığı toplantı sonrası;  günün anısına TOKFED tarafından Başkan Dr. Ali Çelik’e plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekilerek toplantı sona erdi. 

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Mayıs 2022 - ASKİ16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 16 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:24
  • Başkent'in kültür yolunda 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek16 Mayıs 2022 Pazartesi 05:05
  • Dünya Çapında Dikkat Çeken Gıda Sahtekarlığı Örnekleri16 Mayıs 2022 Pazartesi 04:04
  • Avrupa Günü etkinliklerinde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede aynı sahneyi paylaştı16 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
  • Şuur16 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02
  • 1187 fotoğrafın yarıştığı liseler arası fotoğraf yarışması sonuçlandı16 Mayıs 2022 Pazartesi 01:01
  • Ankara Üniversitesi’nde 6 yıl önce yasaklanan “inek bayramı” yeniden kutlandı14 Mayıs 2022 Cumartesi 05:05
  • Çiçek Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı14 Mayıs 2022 Cumartesi 04:30
  • Pandemi yaradı!14 Mayıs 2022 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti