Hamamönü Kabakçı Konağı'nda Tokat konuşuldu

Altındağ Belediyesi’nin STK’lara tahsis ettiği tarihi mekanlardan biri olan Hamamönü Kabakçı Konağı'nda, Tokat Dernekler Federasyonu’nun Mayıs ayı konuğu Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik oldu.

Açılış konuşmasını TOKFED Başkanı Kamil Dündaroğlu’nun yaptığı toplantıya; iş insanları, bürokratlar, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Çelik, Tokat’la ilgili sunumunda; baharat ve ipek yollarının Tokat’tan geçmiş olması, Tokat’ın bakır ve altın işletmeciliğinde, çinicilik ve dokumacılıkta Tokat için avantajlar oluştururken, 200 rakımdan 1300 rakıma tekabül eden yedi ovasının bulunduğunu, böyle bir coğrafi konumun diğer illerimizde bulunmadığını, modern tarımın ve tarımsal sanayinin projelere dayalı yapılması için çaba sarf ettiklerini, tarım ürünlerinin günümüz şartlarına uygun olarak yapılması yönünde seracılığın teşvik edildiğini bu açıdan da olumlu neticeler aldıklarını, 600 dönümlük sera alanının son 4 yılda 4 bin dönüme çıkararak bu ürünlerin paketlenmesi ve pazarlanması için kadın üreticilerden oluşan çok sayıda kooperatif kurduklarını ifade etti.

“HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Başkan Çelik, Kelkit Havzasının tıbbi endemik bitkileri açısından yabancı bilim ve iş insanlarının da dikkatini çektiğini, çevrenin korumaya alınması gerektiğini, 163 yayla, 590 mera ile 6000 yıllık medeniyetler kenti olan ve son bin yıldır Türk İslam Medeniyetinin oluşmasında aktif rol alan Tokat’a hep birlikte sahip çıkılması gerektiği vurgusunu yaptı.

Başkan Çelik, organize sanayi bölgesinin genişletme çalışmalarının sürdüğünü, arıtma tesisinin önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini ifade ederek kreş ve sağlık ocağının da Valilik, Belediye ve diğer kuruluların katkılarıyla faal hale geldiğini ifade etti.

Soruların ve katkı sağlayan düşüncelerinde paylaşıldığı toplantı sonrası; günün anısına TOKFED tarafından Başkan Dr. Ali Çelik’e plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekilerek toplantı sona erdi.

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