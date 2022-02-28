Başkent’in en çok turist çeken bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan tarihi Hamamönü’nde bazı yolların bakımsız olması tepki çekiyor. Vatandaşlar bozuk yolların belediye tarafından bakıma alınarak onarılmasını istiyor.

Altındağ Sakarya Mahallesi Alaca Sokak’ta yolların bozuk olması tepki çekiyor. Başkent’in tarihi ve turistik bölgelerinden birisi olan Hamamönü’nde bozuk olan yolların onarılmasını isteyen bölge sakinleri Altındağ Belediyesi’ni göreve çağırıyor. Gün içerisinde yüzlerce turistin bölgeyi ziyaret ettiğine işaret eden vatandaşlar, bölgenin bakımsız bırakılmamasını istiyor.

BİRÇOK TURİSTE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başkent’in en çok ziyaret edilen yerler arasında ilk sıralarda olan tarihi Hamamönü bölgesi, gün içerisinde birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Tarihi Ankara evleriyle meşhur olan bölgeye vatandaşlar en çok fotoğraf çekmek için geliyor. Bölgenin tarihi bir dokusu olduğuna işaret vatandaşlar bozuk olan yolların onarılmasını istiyor.

ÇAMURDAN GEÇİLMİYOR

Hamamarkası’nda yer alan Alaca Sokak’ta objektiflerimize yansıyan kareler, yolda döşeli olan Arnavut kaldırımlarının birçoğunun yerinden çıktığını gözler önüne seriyor. Yağışlı havalarda yolun çamurla kaplandığını belirten bölge sakinleri Altındağ Belediyesi’ni göreve çağırıyor.

BAKIM VE ONARIMLAR AKSATILMAMALI

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir vatandaş, bölgenin turistik bir yer olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullanıyor, “Burası gün içerisinde yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Başkentin en çok ziyaret edilen bölgelerinden birisi bu bölge. Tarihi dokusu olduğu için birçok kişi fotoğraf çekmek için bu bölgeye geliyor. Burada sanırım bir kazı çalışması olmuş ve yol onarılmadan olduğu gibi bırakılmış. Bölgenin tarihi dokusuna zarar veriyor. Bizim isteğimiz belediyenin bu konuda hassas olması ve bakım ve onarımları aksatmaması.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA