Hamamönü’nde TELEKOM ÇİLESİ

Başkent’in turistik ve sanatsal merkezlerinden olan Hamamönü-Hamamarkası bölgesinde sık sık internet kesintisi yaşanması abonelere saç baş yolduruyor.

Altındağ’ın Hamamönü ve Hamamarkası bölgelerinde sık sık internet kesintileri yaşanması kullanıcılara saç baş yolduruyor.

Tarihi binaların restore edilmesiyle Başkent’in turizm merkezlerinden biri haline gelen Hamamönü ve Hamamarkası, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun biçimde gerçekleştirildiği bölgelerden ve özellikle aileler ile esnaf için internetsiz yaşam neredeyse imkansız.

Hal bu iken bölgede sık sık Türk Telekom TTNET’te kesinti meydana geliyor. Bölgede yaşanan internet arızaları özellikle esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını çok zor durumda bırakıyor.

SON İKİ HAFTADIR KESİNTİ KATLANDI

Bölgede TTNET abonelerinin yaşadığı arıza ve kesinti sıkıntısı son haftalarda katlanarak artmış durumda. Yaşanan kesintiler üzerine 444 0 375’ten TTNET Müşteri Hizmetleri’ne ulaşan vatandaşlara günler sonrası için “çözüm tarihi” verilmesi aboneleri çileden çıkarıyor.

2-3 GÜN SONRASINA “ÇÖZÜM” TARİHİ VERİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, 28-29 Temmuz tarihlerinde yaşadıkları internet kesintisi üzerine TTNET Müşteri Hizmetleri’ne ulaşan abonelere, bölgede bir arıza olduğu ve arızanın 31 Temmuz günü giderileceği ifade edildi. Ancak arıza 2-3 günlük bu süre içerisinde bile giderilmedi. Yine telefona sarılarak, büyük uğraşlar sonucu TTNET Müşteri Hizmetleri’ne ulaşan abonelere bu kez de “kesintilerin 3 Ağustos’a kadar süreceği” belirtildi.

BAŞKENT’İN GÖBEĞİNDE BÖYLEYSE…

Bölgeden bir esnaf, şikayetlerini şöyle dile getirdi: “İşimiz internetle, internet olmadan işimizi yapmamız neredeyse imkansız. Ve burası Başkent’in en işlek yerlerinden biri, Ankara’nın merkezinde bir yer. Başkent’in göbeğinde böyleyse diğer yerlerde nasıl acaba? Arıza var deniliyor. Bu nasıl bir arızadır ki günlerce giderilemiyor. Perişan haldeyiz. Arıyoruz ilgili bir yetkiliye ulaşamıyoruz. Zar zor birini düşürdüğümüzde arıza var, çalışmalar sürüyor cevabını alıyoruz, internetin gelmesi için iki üç gün sonrasına işaret ediliyor. Bu nasıl iş? Türk Telekom TTNET bizi adeta perişan etti, ediyor. Bugün 1 Ağustos ve şuan bölgede internet yok. Daha önce 31 Temmuz’da gelecek denmişti, şimdi 3 Ağustos diyorlar. Hadi biraz daha sabredelim ama 3 Ağustos’ta geleceğine de inancımız kalmadı artık.”

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