Hardaliye nedir, neden yapılır, nasıl yapılır? Hardaliye hangi yöreye ait?

Hardaliye nedir? Bir içecek türü olan hardaliye neden yapılır, nasıl yapılır? Hardaliye hangi yöreye ait? Peki hardaliyenin Atatürk’le ilgisi ne? Hardaliyeye dair merak edilenleri sizler için derledik:

Hardaliye nedir? Bir içecek türü olan hardaliye neden yapılır, nasıl yapılır? Hardaliye hangi yöreye ait? Peki hardaliyenin Atatürk’le ilgisi ne? Hardaliyeye dair merak edilenleri sizler için derledik:

Hardaliye, olgunlaşmış yaş üzümden yapılan alkolsüz bir içecek türüdür.

Peki hardaliye nasıl yapılır, neden yapılır?

Hardaliyenin en büyük özelliği yapımında hardal tohumu kullanılıyor olmasıdır. Hardaliyenin yapımında papazkarası cinsi olgunlaşmış yaş üzüm, vişne ve ayva yaprağı, kırılmış siyah hardal tohumu kullanılır.

Bu içecek Kırklareli’yle özdeşleşmiş bir içecektir. Nitekim Kırklareli Hardaliyesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

HARDALİYENİN ATATÜRK’LE İLGİSİ

Hardaliyenin Atatürk’le ilgisi ise 1930 yılında kenti ziyaretinde tadına bakıp, çok beğenince milli içecek haline getirilmesi için talimat vermesi olarak gösterilir.

MESLEK LİSELİLER DE ÜRETMEYE BAŞLADI

Hardaliye içeceği şimdilerde Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretim atağı ile gündemde. Meslek lisesi öğrencileri okullarında oluşturulan tesiste "hardaliye" üretimine başladı.

Hardaliye geçmişte sadece Kırklareli ve çevresinde yaşayanlar tarafından biliniyordu. 2017'de "coğrafi işaret" ile tescillenmesinin ardından daha bilinir hale gelen hardaliye, şimdilerde ilde 3 firma tarafından yılda 40-45 ton civarında üretiliyor. Ve hem Kırklareli'ne gelen turistlere hem de internet üzerinden yapılan satışla dünyanın pek çok yerine ulaştırılıyor.

BAKAN TEŞVİK ETTİ

Milli içecek hardaliyenin üretim ve pazarlamasına katkı sunmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü de kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçen yıl Kırklareli'ni ziyaretinde öğrenciler eliyle hardaliye üretilmesi talimatı ve desteği sonrası Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deposunda hardaliye üretim tesisi oluşturuldu. 4 kazan, posa ayırma ve şıra sıkma ayırma makinesinin bulunduğu tesiste, öğrenciler iki hafta önce deneme üretimine başladı.

ADIM ADIM HARDALİYE YAPILIŞI

Öğrenciler yörede yetişen üzümleri yıkama işlemi sonrası posa makinasına atarak üzümün suyunu çıkarıyor, buradan alınan üzüm suyunun bir süre dinlendirilmesinin ardından içerisine aroma vermesi maksadıyla ezilmiş hardal ve vişne yaprağı konuyor. Belirli bir süre sonra hardaliye şişelenerek depolanıyor.

TÜM ÜLKEYE TANITMAYI AMAÇLIYORUZ

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, meslek lisesi öğrencileri ile kentin yöresel içeceği hardaliye üretimine başlamaları konusunda açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatını yerine getirdikleri için büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Kalkan, ilk etapta 1 ton üzümden 800 litre hardaliye ürettiklerini, kapasiteyi artırmaya gayret ettiklerini, hardaliyeyi tüm ülkeye tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Kalkan hardaliyenin çok lezzetli, katkısız ve sağlıklı bir içecek olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Şu anda deneme mahiyetinde olduğu için bunu öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Kırklareli halkına sunacağız. Ondan sonraki çalışmalarımızı da buna göre hazırlamış olacağız."



Gazete İlksayfa