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Hasan Kılınç, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu’nda yeniden seçildi

Hasan Kılınç, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden seçilerek, güven tazeledi. Kılınç, yetiştiricilerin en büyük sorunu olan Çoban sorunu için, “Her yerde görüşüyoruz, çözüm alacağımıza inanıyoruz” dedi. 
Hasan Kılınç, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu’nda yeniden seçildi

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konuk Evi’nde gerçekleşti. Genel Kurul’da yapılan oylamada mevcut başkan Hasan Kılınç, bir kez daha yetiştiricilerin güvenini alarak, Başkan seçildi. 

Hasan Kılınç, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, son genel kurul tarihi olan 2020 yılından bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. 

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ÜYELERE YAPILAN DESTEKLER 
Kılınç, 2020 yılında; 5 bin 186 üyeye 951 bin 989 adet Anaç koyun/keçileri için destekleme ödemelerinin yapıldığını açıkladı. 97 üyeye üretmiş oldukları yaklaşık toplam 71 Ton tiftik için 2 milyon 8 TL destekleme ödemesinin yapıldığını açıkladı.  Yürütülen projeler kapsamında ise Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projelerinde yer alan 120 üyeye yaklaşık 3 milyon 933 bin destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi. Kılınç, Ankara Keçisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, talepte bulunan 141 üyeye yüzde 80 hibe ile 696 adet Ankara Keçisi Tekesi dağıtıldığını, üyelerden toplam 71 ton tiftik alımı gerçekleştirildiğini söyledi.
 

2021 yılında ise 5 bin 525 üyeye 1 milyon koyun keçi destekleme ödemesinin yapıldığını açıklayan Kılınç, 92 üyeye de 48 bin ton tiftik için ödeme yapıldığını açıkladı. Birliğin yürüttüğü projeler kapsamında, 126 üyeye 4 milyon destekleme ödemesi yapılırken, Ankara Keçisi ilave destek kapsamında 502 üyeye 69 bin Ankara Keçisi için toplam 1 milyon 385 bin liralık destekleme ödemesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu dönemde 48 ton tiftik alımı gerçekleşti. 
Ayrıca bu kapsamda 5 bin 973 üyeye ait 1 milyon 232 bin Anaç koyun/keçileri için 2021 yılı anaç koyun keçi destekleme başvuruları da yapıldı.

HEM ÜYE SAYISI HEM DE ÜRETİM ARTTI 
Bu dönemde Ankara Keçisi Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesinde yetiştirilen ve proje liderleri tarafından seçilen 726 adet tekelik oğlak yetiştiricilerden alınarak teke deposu oluşturulduğunu belirten Kılınç, 10 ay barınma, bakım, besleme ve sağlık hizmeti alımı yapıldığını da açıkladı.
Hasan Kılınç, görevde bulundukları son iki yıl içinde hem yetiştirici sayısının hem de üretim sayısının giderek arttığına dikkat çekti. 

ÜYELERE YAPILAN YARDIMLAR 
Birlik faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, son iki yıllık dönemde hayvanları bir şekilde telef olan ya da zarar gören yetiştiricilerin yanında yer aldı. Haymana ilçesinde aşırı yağış nedeniyle hayvanları telef olan 6 üye,  Polatlı’da 2, Şereflikoçhisar’da 1, Bala’da 1 üyeye küçükbaş hayvan desteği ve mali yardımda bulunuldu. 

HEDEFLER 
6. Olağan Genel Kurul’da hedeflerini de açıklayan Hasan Kılınç, şunları söyledi: 
- Islah Çalışmalarını yaygınlaştırarak Üyelerimizin daha kaliteli ve verimli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmalarını sağlamak,
-  Damızlık Koç/Teke deposu kurarak Koç/Teke teminini sağlamak,
-  Tiftik alımını kaliteye göre yaparak Pazar değerinin arttırılması,
- Et satışı için organizasyonlar kurmak,
- Koyun ve Keçi etinin değerlendirilmesi,
- Kuzu ve Oğlak etinin değerlendirilmesi,
- Çıkma Keçi etinin değerlendirilmesi.
- Çoban havuzu kurulması
- Makineli kırkımı yaygınlaştırmak, elde edilen yapağıları değerlendirmek
- Soğuk süt zincirini kurarak yetiştiricilerimizin ürettikleri sütün pazarlanması.

ÇOBAN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ 
Genel Kurul’da Önceki Tarımsal Üretim Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu da bir konuşma yaptı. Velioğlu, “Çoban meselesinin çözülmesi için her yerde bizzat çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Velioğlu, “Bu işi siyaset üstü görmek zorundayız. Yetiştiriciler 80 milyonluk nüfusu etiyle, sütüyle beslemek zorunda. Dolayısıyla bu işi ya çözeceğiz, ya da çözeceğiz” diye konuştu.

 

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