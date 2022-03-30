Hatay Yayladağılı kadınların yaptığı yöresel ürünler külliyede satışa çıkıyor

Hatay Yayladağı Kadın Kooperatifi’nde tamamı kadınların elinden çıkan 41 farklı çeşitteki yöresel ürün, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi içerisinde kurulacak bir stantta satışa sunulacak.

Yayladağı Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Açar, Ankara Altınpark’ta düzenlenen Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri’nde, kadın istihdamını önceleyen kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki kadınların ellerinden çıkan ürünler hakkında bilgi verdi.

EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 7 kadının bir araya gelmesiyle Mayıs 2021’de bölgedeki yöresel ve doğal ürünleri Türkiye'ye tanıtmak, üreten kadın istihdamını artırmak amacıyla Yayladağı Kadın Kooperatifi’ni kurduklarını anlatan Açar, “7 kişi ile başladığımız bu yolda üyelerimizle birlikte 55 kişi olduk. Kooperatifimizin çatısı altında yöremize özgü ürünleri işleyip satarak ilçedeki kadınlarımızın para kazanmasına, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına aracı oluyoruz” dedi.

ÜRÜN ÇEŞİDİ 41’E ÇIKTI

Bölgeye özgü ürünleri işleyip katma değeri yüksek ürünlere çevirdiklerini kaydeden Açar, “Ürün çeşidimiz 41’e çıktı. Çilek, çilek pestili, sumak, mantar ve mantar kurumuz patentli ürünlerimiz. Ürünlerimiz tamamen katkısı ve doğal.

Özellikle limon ve portakal konsantrelerimizin içerisinde yüzde 6 şeker yüzde 94 meyvenin kendi aroması var. Bunun haricinde kabak ve patlıcan reçeli, zeytin yağımız, zahterimiz, ‘koronasavar’ dediğimiz kozalak şurubumuz var. Limon aromalı melisa çayının Türkiye'nin üçte bir ihracatı bizden sağlanıyor. Türkiye’de 210 dönüm ekili bunun 70 dönümü bizde” diye konuştu.

TESİS SAYILARI ARTIYOR

Kooperatife yeni tesisler kazandırmaya başladıklarını da anlatan Açar, “Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik’in destekleriyle çilek şoklama havuç ve mantar kurutma tesisi yapıldı. Kuralı bir ay oldu. Orada meyve-sebze kurutma işlemine başladık. İlk siparişimizi aldık, Konya'daki bir firma havuç ve mantar kurusundan 2 ton sipariş verdi. Güzel projelerimiz var TKDK’ya çilek pestilini yapıp daha fazla kadın istihdamını sağlamak için hibe başvurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı. Açar, Hatay Ticaret Odası ve Hatay Ticaret Borsası’nın destekleriyle Yayladağı’nda yeni kooperatif binasını kurduklarını da söyledi.

BAŞKENTLİLER YAYLADAĞI’N ÜRÜNLERİNİ ÇOK SEVDİ

Ankara’da düzenlenen Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri’nde stant açtıklarını anlatan ve Başkentlilerin ürünlere ilgisiyle ilgi bilgi veren Açar, şunları söyledi: “Böyle organizasyonlar açısından ilk deneyimimiz oldu. Ankara halkına çok teşekkür ediyoruz, ürünlerimizi çok sevdiler ‘iyi ki geldiniz, yine gelin ürünleriniz çok güzel’ şeklinde yorumlar yaptılar. Haberlerden görüp ya da birinin tavsiyesi üzerine gelenler çok oldu.”

MİLLET KÜTÜPHANESİ’NDE YER ALACAK

Açar, Külliye’deki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi içerisinde Yayladağı Kadın Kooperatifi’nin ürünlerinin satışının yapılacağı bir stant açılacağının müjdesini vererek, “Millet Kütüphanesi’nin içerisinde ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir stant yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı’ndan sonra açılışı olacak. Oranın sözünü aldık. Ankaralı hemşerilerimiz, ürünlerimizi oradan rahatlıkla temin edebilecek” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-