Hatırlatma dozu önemli

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı şu günlerde virüse karşı aşılama tekrardan ülke gündemine geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceylan, “ Özellikle kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü vatandaşlar kesinlikle hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır” dedi.

Yaklaşık iki yılı aşkın süredir yaşadığımız koranavirüs pandemisi artan vaka sayıları ile tekrardan kendini hatırlattı. Yapılan aşı çalışmaları ile pandemi sürecinde toplumsal bağışıklık kazanmasıyla yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede yol alınmıştı. Son günlerde açıklanan yeni vaka sayıları virüsle mücadelede aşının önemini tekrardan gün yüzüne çıkardı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarla Kovid-19 hatırlatma dozunun vatandaşlarca bir an önce yapılması gerektiği belirtildi.

‘RİSK GRUBU AŞILARINI OLMALI’

Kovid-19 pandemisinde yaptığı bilimsel açıklamalarla vatandaşı bilgilendiren Prof. Dr. Mehmet Ceylan gazetemize verdiği demeçte aşının önemine tekrardan vurgu yaparak özellikle risk grubunda olan kronik hastaların ve 65 yaş üstü vatandaşların hatırlatma dozunun yaptırması gerektiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Ceylan, “Korana da hatırlatma dozu yapılmalıdır yapılsın mı yapılmasın mı tartışılamaz. Kimler yaptırmalı sorusuna gelince sürecin en başından bugüne söylediğimiz gibi öncelik 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardır. Bu kişiler aşılarına bakacaklar eğer eksik aşıları varsa zaman geçirmeden aşılarını tamamlamaları gerekir” dedi.

‘AŞIYA BAĞLI KALP KRİZİ GÖRÜLMEDİ’

Prof. Dr. Ceylan, aşı hakkında bilimsel olmayan açıklamalarla karalama yapanların art niyetli olabileceğini vurguladı. Ceylan, şeker, kronik akciğer, kalp gibi kronik hastalıkları olan kişilerin Kovid-19 aşılarını yaptırması gereken hastalar olduğunu söyledi.

Ceylan, “Çünkü Covid- 19 geçirdiğinde ağır hastalık geçirenler ve hayatını kaybedenler bu gurupta yer alıyor. Aşı ile ilgili söylenen kötü senaryoların tamamı yalan aşıya bağlanan bir kalp krizi vakası görülmedi. Öyle yalan söylüyorlar ki kalp hastalıkları yapan bir aşı vardı. O aşıda Türkiye’ye hiç gelmedi zaten Türkiye’deki aşıların hiç biri kalp krizine neden olan aşı bulunmuyor. Covid- 19 geçirenlerde zamanla kan pıhtılaşması artıyor ve o yüzden kalp krizi inme felç vakaları artıyor. Dolayısıyla bunları önlemek için de zaten aşı olması lazım” sözleri ile Türkiye’deki aşıların herhangi bir zarar vermediğini sadece virüse karşı bağışıklık artırdığını vurguladı.

AŞININ BİLİNEN BİR ZARARI OLMADI

Aşı karşıtlarının bilimsel bir dayanağının olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, “Kimisi diyor ki benim bildiğim aşı bir kere vurulur. Bu söyleyen ya cahildir ya art niyetlidir halkı kandırmaya çalışıyordur. Bütün çocuklara yaptığımız difteri ve tetanos aşısı var. Bu aşılar zaman içinde yenilenen aşılardır. Çocukken beş doz yapılır sonrada 10 yılda bir yenilenir. Menenjit aşıları var hacca giderken yapılması gerekiyor. Grip aşısı her yıl vurulur. Dolayısıyla bu aşı karşıtlığı bilimsel temeli olmayan halkı kandırmaya yönelik dikkat çekmek için yapılan açıklamalardır. Aşıların şimdiye kadar bilinen bir zararı görülmedi ve aşılanan kişi sayısı 13 milyar kişiye yaklaştı.” diyerek sözlerini noktaladı.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa