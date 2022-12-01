Ülke genelinde oluşan hava olayları hakkında vatandaşlara bilgi vermek amaçlı renk kodları uyarı sistemi kullanılıyor. Peki, Hava durumu uyarıları ne anlama gelir? Hava durumu renk kodları nedir, hangi renk ne anlama gelir?

Vatandaşlar günlük hayatta yaşanabilecek kuvvetli hava olaylarının haberini önceden almak istiyor. Yapılan renk kodlama sistemi ile ülke genelinde oluşabilecek hava durumlarını ve bu hava olaylarının şiddet boyutu öğrenilebiliyor. Peki, Hava durumu uyarıları ne anlama gelir? Hava durumu renk kodları nedir, hangi renk ne anlama gelir? Tüm detaylar haberimizde.

HAVA DURUMU UYARILARI NE ANLAMA GELİR?

Yaşanılan hava olayları yüzünden günlük hayatımızda birçok sıkıntı çekebiliyoruz. İnsan hayatını olumsuz etkileyecek can ve mal kaybına yol açabilecek bu olaylar hakkında bilgi alınabiliyor. Önceden alınan bu bilgiler sayesinde tedbirler alınıyor. Renk kodlama sistemi sayesinde can ve mal kayıpları en aza indirilmek isteniyor. İnsanların kolay bir şekilde anlayabileceği uyarı renkleri kullanılıyor. Bu uyarı renkleri yaşanılan hava olayının şiddeti, sıklığı ve etki alanına göre belirleniyor. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler kullanılıyor.

HAVA DURUMU RENK KODLARI NE ANLAMA GELİR?

Vatandaşlar hava durumları ile ilgili uyarıları 4 renkli şemada görüyor.

Yeşil renkteki uyarı kodu, uyarı yapılmasını gerektiren bir hadisenin tahmin edilmediğini anlatıyorken sarı renkteki uyarı kodu ise olağan dışı bir hava olayı olmamakla birlikte potansiyel tehlike arz ettiğini işaret ediyor.

Turuncu renk kodu çok tedbirli olunması gerektiğini, hava durumunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Tahmin edilen hava olayının sıklıkla görülmediğini fakat hasar ve kayıpların oluşabileceğini anlatıyor.

Kırmızı renk uyarı kodu ise hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Ciddi can ve mal kayıplarının oluşabileceğini bildiriyor. Yaşanılan hava olayının sıklıkla takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Haritada kırmızı renkte uyarı görüldüğü takdirde ciddi hasar ve kayıpların oluşabileceği anlatılıyor.

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