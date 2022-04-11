  • BIST 2.449,11
  • Altın 921.13
  • Dolar 14.6713
  • Euro 15.9618
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Havaların ısınmasıyla bahçeler hareketlenmeye başladı

Başkent'te ekim-dikim sezonunun başlamasıyla birlikte bahçe ve tarlalarda hareketlilik arttı. Bahçesi olmayanlar ise evinin balkonunda saksılarda sebze yetiştirmeye çalışıyor. 
Havaların ısınmasıyla bahçeler hareketlenmeye başladı

Doğa uykundan uyandı. Tarla ve bahçelerde bahar hareketliliği yaşanmaya başladı. Bu günlerde arazilerde ekim ve dikim işlemi için yoğun bir mesai harcanıyor. Evlerin balkonlarında dahi vatandaşlar, sebze yetiştirmek için uğraş veriyor. Saksılara ve bardaklara ekilen sebze tohumları balkonların güneş gören köşelerini süslüyor. Vatandaşlar geceleri soğuğa karşın ekili saksıları evin içine alıyor. Sebze fiyatlarındaki fahiş pahalılıkla birlikte çoğu vatandaş, elinden geldiğince kendi sebzesini kendi üretmeye gayret gösteriyor. Bu durum ev ekonomisine de katkı sağlıyor. 

20220410_115541.jpg

SEZON AÇILDI 
Çubuk'taki bahçesine nohut ve çeşitli sebze ekimi gerçekleştirdiğini anlatan bir vatandaş, "Tarla ve bahçe sezonu açıldı.  Biz de bu iyi havaları değerlendirerek ekim-dikim işlemlerinizi yapmaya başladık. Tarlamıza nohut  ektik, bahçemize ise bazı yeşillik çeşitlerini ektik. Diğer yeşillik türlerinin fidelerini ise don olaylarını atlattıktan dikeceğiz. Sonra bakımlarını yaparak hasat dönemine kadar buralarda uğraşacağız" dedi. 

BALKONLARDA SEBZE ÜRETİMİ  
Bahçesi olmayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında sebze üretmeye çalışıyor. İrili ufaklı saksılara sebze tohumu ekerek olgunlaşması bekleniyor. Sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle kendi sebzelerini üretmek için çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Emek verince nerede olursa olsun ürün oluyor. Salgından bu yana balkonumuzda sebze ekimi yapıyorduk, şimdi sebze fiyatlarındaki artışla daha fazla saksıya sebze ekmeye başladık. Evin balkonu olduğu için sulama gibi vs. işlemler pek yorucu olmuyor" diye konuştu. 

HANGİ SEBZELERİ EKEBİLİRSİNİZ 
Bu aylarda ekilebilen sebze ve bitkilerin bazıları şöyle: "Ekim ve dikime hazır hale  getirilen toprağa salatalık, fasulye, bamya, kabak, patlıcan, biber saksı, domates, salatalık, patlıcan, dereotu, maydanoz, nane, yeşil soğan, marul edilebilir…"

20220410_110938.jpg

İLAÇLAMA DÖNEMİ 
Zararlı böcekler ve hastalıklar bu ay görülmeye başlar. Uzmanlar özellikle sonbaharda bırakılmış ağaç kurdu yumurtaları çatlamadan ilaçlamanın yapılmasını tavsiye ediyor. Meyve ağaçlarının da bu ay ilaçlanmaya  başlanması öneriliyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Nisan 2022 - ASKİ11 Nisan 2022 Pazartesi 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 11 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ11 Nisan 2022 Pazartesi 10:24
  • Ankara'da 108 taşınmaz ihaleye çıkıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 05:05
  • Büyük İmam Vesilesiyle...11 Nisan 2022 Pazartesi 04:04
  • Endemik Vadi'nin ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı11 Nisan 2022 Pazartesi 03:03
  • 11 Nisan Dünya Parkinson Günü11 Nisan 2022 Pazartesi 02:02
  • Din görevlileri "Ezanı Güzel Okuma" alanında yarışacak11 Nisan 2022 Pazartesi 01:01
  • Mansur Yavaş iftarını üniversite öğrencileriyle yaptı11 Nisan 2022 Pazartesi 00:21
  • Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği’nde Halil İbrahim İyioğlu görevi Eren Algün’e devretti09 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
  • Siteler esnafı iftar programında buluştu09 Nisan 2022 Cumartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti