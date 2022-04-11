Havaların ısınmasıyla bahçeler hareketlenmeye başladı

Başkent'te ekim-dikim sezonunun başlamasıyla birlikte bahçe ve tarlalarda hareketlilik arttı. Bahçesi olmayanlar ise evinin balkonunda saksılarda sebze yetiştirmeye çalışıyor.

Doğa uykundan uyandı. Tarla ve bahçelerde bahar hareketliliği yaşanmaya başladı. Bu günlerde arazilerde ekim ve dikim işlemi için yoğun bir mesai harcanıyor. Evlerin balkonlarında dahi vatandaşlar, sebze yetiştirmek için uğraş veriyor. Saksılara ve bardaklara ekilen sebze tohumları balkonların güneş gören köşelerini süslüyor. Vatandaşlar geceleri soğuğa karşın ekili saksıları evin içine alıyor. Sebze fiyatlarındaki fahiş pahalılıkla birlikte çoğu vatandaş, elinden geldiğince kendi sebzesini kendi üretmeye gayret gösteriyor. Bu durum ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

SEZON AÇILDI

Çubuk'taki bahçesine nohut ve çeşitli sebze ekimi gerçekleştirdiğini anlatan bir vatandaş, "Tarla ve bahçe sezonu açıldı. Biz de bu iyi havaları değerlendirerek ekim-dikim işlemlerinizi yapmaya başladık. Tarlamıza nohut ektik, bahçemize ise bazı yeşillik çeşitlerini ektik. Diğer yeşillik türlerinin fidelerini ise don olaylarını atlattıktan dikeceğiz. Sonra bakımlarını yaparak hasat dönemine kadar buralarda uğraşacağız" dedi.

BALKONLARDA SEBZE ÜRETİMİ

Bahçesi olmayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında sebze üretmeye çalışıyor. İrili ufaklı saksılara sebze tohumu ekerek olgunlaşması bekleniyor. Sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle kendi sebzelerini üretmek için çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Emek verince nerede olursa olsun ürün oluyor. Salgından bu yana balkonumuzda sebze ekimi yapıyorduk, şimdi sebze fiyatlarındaki artışla daha fazla saksıya sebze ekmeye başladık. Evin balkonu olduğu için sulama gibi vs. işlemler pek yorucu olmuyor" diye konuştu.

HANGİ SEBZELERİ EKEBİLİRSİNİZ

Bu aylarda ekilebilen sebze ve bitkilerin bazıları şöyle: "Ekim ve dikime hazır hale getirilen toprağa salatalık, fasulye, bamya, kabak, patlıcan, biber saksı, domates, salatalık, patlıcan, dereotu, maydanoz, nane, yeşil soğan, marul edilebilir…"

İLAÇLAMA DÖNEMİ

Zararlı böcekler ve hastalıklar bu ay görülmeye başlar. Uzmanlar özellikle sonbaharda bırakılmış ağaç kurdu yumurtaları çatlamadan ilaçlamanın yapılmasını tavsiye ediyor. Meyve ağaçlarının da bu ay ilaçlanmaya başlanması öneriliyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA-