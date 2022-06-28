Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’den, “Yerel seçimlerde Mamak’ı garanti ilçe olarak görüyoruz” diyen CHP Ankara İl Başkanı Ali Akıllı'ya cevap geldi.

Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, CHP Ankara İl Başkanı Ali Akıllı'nın; “2024 yerel seçimlerinde Mamak’ı garanti ilçe olarak görüyoruz” açıklamasına “Hayal görüyorlar” diyerek tepki gösterdi. Sarıgöl, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranını yüzde 65’in üzerine, 2024 yerel seçimlerinde ise Mamak’taki oy oranını yüzde 55’in üzerine çıkaracaklarını kaydetti. Sarıgöl, “AK Parti sandıkları gümbür gümbür patlatacak ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Sarıgöl, ilçe teşkilatı olarak kapılarının herkese açık olduğunu kaydederek, “Oy versin vermesin kapımız herkese açık. Vatandaşlarımızın sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışıyoruz. Halka hizmet halka hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Gönüllere dokunmak bizim olmazsa olmazımız. Kapı kapı gezerek, vatandaşalrımızın dertleriyle dertlenerek, onlarla birlikte onların sesi ve onlardan biri olarak mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

“GÖNÜLLERE DOKUNUYORUZ”

Esnafından çiftçisine, sivil toplum kuruluşlarından muhtarlarına kadar her kesim ve birey ile temas halinde olduklarını kaydeden Sarıgöl, “Mahalle toplantılarımız ön planda. Bir mahallede yolda bir taş var ise ve bu birilerine zarar veriyorsa bunu dahi bilen mahalle teşkilatlarımız var. 308 kilometre karenin her noktasını biliyoruz. Sahada gönüllere dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

2023’TE HEDEF YÜZDE 65

Sarıgöl 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65, 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 55'in üzerinde bir oy oranı ile Mamak'ta sandıkları patlatmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Sarıgöl "Bizler sürekli mücadeleyi sürdüren yüzde 34'le başladığımız AK Parti serüvenini yüzde 52'ye çıkaran ve aslında bakıldığı zaman Cumhur İttifakı’yla birlikte yüzde 61 gibi yüksek bir oy potansiyelini ortaya koyan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde yüzde 65 ile inşallah AK Parti sandıkları gümbür gümbür patlatacak ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

HAYAL GÖRÜYORLAR

“Bize oy versin vermesin her birine saygı duyarak, onların oylarına talip olduğumuzu ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz” diyen Sarıgöl, CHP Ankara İl Başkanı Ali Akıllı'nın 2024 yerel seçimlerinde Mamak’ı garanti ilçe olarak görmesine, “Hayal görüyorlar” diyerek cevap verdi.

YÜZDE 55’İN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ

Sarıgöl, “CHP'liler Mamak üzerinden her seçim hayal kurarlar. 1999 yılından bugüne Mamak'ta verdiğimiz mücadele bellidir. Elhamdülillah nasıl dün yüzde 50,8 ile aldıysak yüzde 50,3 ile aldıysak inşallah bu oy oranını yüzde 55'lerin üzerine çıkaracağız ve yerel belediyecilikte bugünkü temsil yetkisini 2024'te de devam ettireceğiz. CHP'liler Mamak üzerinden geçen seçimlerde de aynı hayali kuruyordu. Bugün Ankara Büyükşehir belediyesinde yapılanları yapılmayanları görüyoruz. Yapılan bir şey yok ama yapılmayanlar üzerinden ironi yapıyorum. Böyle bir Ankara yönetilirken Mamak'ı nasıl alacaklar. Zihniyet ve anlayış farkı var. Gönüllere dokunma duygusunda negatif bir etki var” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/ İlksayfa