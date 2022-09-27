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Hayatı kızının epilepsi nöbeti geçirmesiyle değişti

Kızının geçirdiği Epilepsi nöbeti sebebiyle Ketojenik diyetle tanışarak işletmesini açan Serkan Sözen, “Elif sayesinde bu diyetle tanışıp, ‘daha sağlıklı nasıl beslenebiliriz?’ sorusuyla işletmemizi açtık. Elif bizim hayatımızın yönünü değiştirdi" dedi.
Hayatı kızının epilepsi nöbeti geçirmesiyle değişti

Çankaya Yıldız’da açmış olduğu Ekmek Atölyesi’nin işletmeciliğini yapan Serkan Sözen, kızının küçük yaşlarda geçirmiş olduğu Epilepsi nöbeti sebebiyle Ketojenik diyetle tanıştığını kaydetti. İşletmeci Serkan Sözen ile Ketojenik Diyet ve işletmesi hakkında konuştuk. Sözen, “Kızım Elif doğduktan üç gün sonra çok ağır bir nöbet geçirdi ve Epilepsi teşhisi konuldu. Verilen ilaçlar yeterli gelmeyince Ketojenik diyetle tanıştık. Biz Elif sayesinde bu diyetle tanışıp, bugün onun için sağlıklı ürünler üretiyoruz. Elif bizim hayatımızın yönünü değiştirdi. O bizim öğretmenimiz. Bizi 10 yıl önce başka bir hayata soktu, bütün hayata bakışımızı, felsefemizi değiştirdi. Bizde ‘Daha sağlıklı nasıl beslenebiliriz?’ düşüncesini oluşturdu. Bu işletme onun sayesinde kuruldu” dedi.

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 SAĞLIKLI ÜRÜNLERİN MEKÂNI FARRO 

İşletmeci Serkan Sözen, “Farro İtalyancada ‘Atalık Buğday’ anlamına geliyor. Bizde tüm ürünlerimizde mutlaka Farro kullanıyoruz. Farro’nun hikâyesi şu şekilde ortaya çıktı. Kızım elif doğduktan üç gün sonra çok ağır bir nöbet geçirdi, hemen hastaneye gittik ve Epilepsi teşhisi konuldu. Bunun dışında farklı rahatsızlıkları da belirlendi. O gün doktorlar sizi çok zor bir gelecek bekliyor diye söylediler. Biz kabullendik, Allah’tan gelene razıyız dedik. Sonrasında 6-7 ay ilaç tedavisiyle devam ettik fakat ilaçlar yeterli gelmeyince bir şekilde burada görmüş olduğunuz Ketojenik diyetle tanıştık. Şu an burada da Ketojenik ürünlerimizi görüyorsunuz. Biz elif sayesinde bu diyetle tanışıp, bugün onun için sağlıklı ürünler üretiyoruz” ifadelerini kullandı. 

 KETOJENİK DİYET 

Sözen, “Kızım Elif bugün 10 yaşında. Şekerin tadını, unun tadını bilmiyor. Sadece yağ ağırlıklı besleniyor. Fakat kızımızın ihtiyaç duyduğu çikolata, kurabiye, dondurma vb. ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ketojenik diyetteki mantık, beyin enerji kaynağını glikozdan yağa çeviriyor. Böylece beyne sabit bir enerji verip, nöbet kontrolü sağlıyor ve gelişimini düzenliyor”  diye konuştu. 

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 ELİF İÇİN SAĞLIKLI BİR YOLCULUK 

“Ketojenik tedavi eskisine göre son zamanlarda çok daha ön planda” diyen Sözen, “Bu tür hastalarda Ketojenik tedavi Amerika’da ve İsrail’de kullanılan bir yöntem. Bu diyeti Türkiye’de gerçek anlamda uygulayan Doktor Orkide Güzel ile tanıştık. Hocamız sayesinde Elif için hayat arkadaşım, eşim Ayla hanım ile birlikte ürün geliştirmeye, yeni ürünler denemeye başladık ve Elif çok yol aldı. Özel bir çocuk olmasına rağmen şu anda konuşabilen, yürüyebilen bütün ihtiyaçlarını giderebilen bir çocuk. Bu süreç içerisinde bizde ‘Biz neden sağlıklı beslenmiyoruz acaba?’ diye düşündük. Evde ekşi mayalı ekmek yapmaya başladık. Bu süreç üç yıl sonra beni atölye kurmaya yönlendirdi. Ben ekşi mayalı ekmekle ilgili bir atölye kurdum ve kendim ekmek yaparak çevremdeki insanlara satmaya başladım. Bir süre sonrada ortağım Sedat beyle verdiğim eğitim sırasında tanıştım. Onunla beraber şu an işlettiğim mekân olan Farro’yu kurduk” şeklinde konuştu. 

 DİYET SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU 

Bu diyet sayesinde kızı Elif’in sağlıklı bir çocuk olabildiğine değinen Sözen, “Elif yaşıtlarına göre daha geride ama konuşan, iletişim kuran bir çocuk. Beyninde ciddi sıkıntılar var. Doktorumuz normalde  beynin bir bölümünü almamız gerektiğini söyledi fakat biz kullandığımız ilaçların yanı sıra diyet sayesinde bu durumu çözdük. Şu an o bölüm alınmış olsaydı Elif belki konuşamayacak, duymayacak, ne olacağını bilmeyecektik. Bu diyet sayesinde Elif sağlıklı bir çocuk olabildi. Ketojenik diyetin içerisinde endüstriyel şeker yok. Sıfır şeker. Aldığı şekerler sadece çok az miktarda sebzeden meyveden aldığı şekerler” dedi.

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 “ELİF BİZİM HAYATA BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİ” 

Ketojenik diyetin yüksek yağ, yeterli protein ve minimum şeker mantığında ilerlediğini kaydeden Sözen, ürünlerinde tereyağı, saf zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi faydalı yağları kullandığını dile getirdi. Sözen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Elif bizim hayatımızın yönünü değiştirdi. O bizim öğretmenimiz. Bize on yıl önce başka bir şey öğretti. Başka bir hayata soktu. Bizim bütün hayata bakışımızı, felsefemizi değiştirdi. Bizde ‘Daha sağlıklı nasıl beslenebiliriz?’ düşüncesini oluşturdu. Biz Elif’le yaşamaktan çok mutluyuz. Elif dünyaya geldikten sonra çözümünü de beraberinde getiren bir çocuk. Sağlıklı beslen, karşısındakine faydalı ol, çözüm üret hayatımız bu felsefeyle devam ediyor.”  

 KENDİ REÇETEMİZ, KENDİ İMALATIMIZ 

Farro’yu kızı Elif sayesinde kurduktan sonra kendi reçeteleriyle, hiçbir eğitim almadan ürün çıkardıklarını kaydeden Sözen, “Ekşi mayalı ekmek yapıyoruz bir de kruvasan yapalım dedik. Biz ekmeği de, kruvasanı da tamamen kendi kendimize geliştirdik. Bir eğitim almadık. Kendi kendimize herhangi bir destek almadan çok özel ürünler geliştirdik. İyi bir ekmek, sağlıklı ekmek ve ekşimayalı kruvasan yapmaya başladık. Tabi bunların başında da Ketojenik ürün var. Bu konuda da hala ihtiyacı olan insanlara kızım gibi bu ürünlerin üretimini yapıp satıyoruz” dedi.

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 “DOĞRU ÜRÜN ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ” 

Tüm ürünlerimizde mutlaka Farro kullanıyoruz. Tüm reçetemizi kendimiz geliştirip, özel ürünler üretiyoruz. Tüm ürünlerin reçetesi bize ait ama dünyayı da takip ediyoruz. Bugün burada reyonda yeni bir ürünümüz var. Amerika’da viral olan yeni bir ürün. Türkiye’de ilk defa biz ürettik. Bunların mutlaka devamı gelecek, başka yerler illaki üretecek ama ilk bulup getiren biziz. Bu yüzden Farro, ekşimaya ile iyi kruvasan, iyi ekmek üreten bir firma. Biz doğru ürün üretmeye çalışıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Buket Beslen / İLKSAYFA

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