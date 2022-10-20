Hayvan sulama kanalları parçalandı

Büyükşehir Belediyenin tarımsal destekleme kapsamında Güdül Çağa Köyü’nde yaptığı hayvan sulama olukları kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak için çiftçilere verdiği destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı özellikle kırsal mahallelerde (yayla ve mera alanlarında) otlayan hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması için ilk kez içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmıştı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER ZARAR VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belediyenin tarımsal destekleme kapsamında hayata geçirilen proje hayvancılık yapan vatandaşlara destek amaçlı yapılmıştı. Hayvancılığın gelişmesi ve Ankara’nın köylerindeki üreticiler için yapılan hayvanların su içme oluğuna verilen zarar sosyal medyada yer aldı. Büyükşehir Belediye’nin sosyal medya hesaplarından birinde yer alan bilgiye göre Güdül Çağa Köyü’nde yaptığı hayvan sulama olukları kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

JANDARMA ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından iki hafta önce Güdül Çağa mahallesinde yerleştirilen hayvan sulama kanalları kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. Jandarma konu ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik, "Köylümüze hizmet için çaba sarf ederken, daha iki hafta önce yaptığımız hayvan sulama kanallarının bilinçli bir şekilde parçalanması bizleri üzmüştür. Jandarma araştırmasını sürdürüyor, insanlık dışı bir olaydır" dedi.

AMAÇ SU İHTİYACINI KARŞILAMAKTI

Projenin gerçekleştiği dönem de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimizde ekolojik dengeyi korurken tarım ve hayvancılığın gelişmesi için de büyük bir adım atıyoruz. 20 noktada meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yaptık. 119 noktada daha çalışmalara başladık” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-