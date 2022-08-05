  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Hayvana kötü muameleye HAYDİ 

İçişleri Bakanlığı’nın Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) uygulamasıyla 43 bin 484 yardım çağrısına müdahale edildi. Birimlerde, 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor. 
Hayvana kötü muameleye HAYDİ 

Çevreye ve hayvanlara karşı işlenen suçun önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması geliştirildi. Uygulamadan gelen 43 bin 484 yardım çağrısına HAYDİ ekiplerince anında ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıkları bünyesinde kurulan 81 il ve ilçelerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimleri ile çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçlara yönelik müdahale gerçekleştiriliyor. 

FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR 

Ülke genelinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimlerinde 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor. Suç teşkil eden olaylara HAYDİ ekiplerinin daha hızlı ulaştırabilmesi ve bu konuda farkındalığı artırılması amaçlanıyor. 

2 YILDA 218 BİN KİŞİ YÜKLEDİ 

28 Temmuz 2020’de hayata geçen HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonlarına yükledi. Polis ve jandarma ekipleri, hayvanları öldürme veya yaralama, işkence, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence gibi adli ve idari işlem yapılması gereken suçlara ihbar halinde müdahale ediliyor. 

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA 
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya ile spora bakış açısı değişti04 Ağustos 2022 Perşembe 06:00
  • Maliyetler yükseldi araç bakımları aksadı04 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
  • Kızılay Metro'da fotoğraf sergisi açıldı03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
  • İnterneten tatil alışverişinde tuzak satışlara dikkat03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:00
  • Hamamarkası'nda yaşanan internet sorunu haberimiz üzerine çözüldü 03 Ağustos 2022 Çarşamba 05:47
  • Beypazarı ve Ayaş için UNESCO süreci başladı 02 Ağustos 2022 Salı 06:24
  • Doğal taş işleme ustası: Değer görmüyoruz02 Ağustos 2022 Salı 05:19
  • Hamamönü’nde TELEKOM ÇİLESİ02 Ağustos 2022 Salı 02:22
  • İş kazalarında dünya üçüncüsüyüz02 Ağustos 2022 Salı 02:03
  • Aşçılardan "teknik hizmet" talebi02 Ağustos 2022 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti