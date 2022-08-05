Hayvana kötü muameleye HAYDİ 

İçişleri Bakanlığı’nın Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) uygulamasıyla 43 bin 484 yardım çağrısına müdahale edildi. Birimlerde, 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor.

Çevreye ve hayvanlara karşı işlenen suçun önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması geliştirildi. Uygulamadan gelen 43 bin 484 yardım çağrısına HAYDİ ekiplerince anında ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıkları bünyesinde kurulan 81 il ve ilçelerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimleri ile çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçlara yönelik müdahale gerçekleştiriliyor.

FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR

Ülke genelinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimlerinde 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor. Suç teşkil eden olaylara HAYDİ ekiplerinin daha hızlı ulaştırabilmesi ve bu konuda farkındalığı artırılması amaçlanıyor.

2 YILDA 218 BİN KİŞİ YÜKLEDİ

28 Temmuz 2020’de hayata geçen HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonlarına yükledi. Polis ve jandarma ekipleri, hayvanları öldürme veya yaralama, işkence, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence gibi adli ve idari işlem yapılması gereken suçlara ihbar halinde müdahale ediliyor.

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA

