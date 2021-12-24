Hentbolu Sokağa İndireceğiz

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolu ileri seviye taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye’de hentbolu arka bahçeden sokağa indireceklerini söyleyerek, “Hentbolu hayatın içerisine katacağız. İleri bir seviyeye taşıyacağız. Çok konuşulan, engelsiz bir hentbol olsun istiyoruz” dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, dünya şampiyonası öncesi gazetemiz özel açıklamalarda bulundu. Genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını belirten Kılıç, hedeflerinin 6’da 6 yapmak olduğunu söyledi. Türkiye’de hentbolu arka bahçeden sokağa indireceklerini de vurgulayan Kılıç, “Hentbolu sokağa indirmek demek; hayatın içerisine hentbolu katmak demek. Biz konuşulan hentbol olsun istiyoruz” dedi.

BİR ARAYA GELDİLER

2023 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi hazırlık kapsamında Romanya'da katılacağı özel turnuva için kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takımı, medya ile bir araya geldi. Türkiye Hentbol Federasyonu Binası’nda düzenlenen medya gününde THF Başkanı Uğur Kılıç ve A Milli Erkek Hentbol Takımı antrenörü Okan Halay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“ÇOK UMUTLUYUZ”

Konu hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Uğur Kılıç, “Genç ve dinamik bir yönetimiz. Bu dinamizm ve konsantrasyonumuzu takımımıza da yansıttığımıza inanıyorum. 3 gündür takımımızla beraberim, kampa bizzat katılmak istedim. Sporcularla da konuşma fırsatım oldu. Biz de kendi tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Hepsinin gözünde başarı için yanan ışık var. Hepsinden çok umutluyuz. Çok zor bir periyot bizi bekliyor. Onlar da kapasitelerinin son noktasına kadar mücadele ediyor, antrenman yapıyorlar. 17 günde 6 maçlık bir periyot var ama ben onlara inanıyorum. İnşallah bu dönemi 6’da 6 ile tamamlayacağız” diye konuştu.

“HAYATIN İÇERİSİNE KATACAĞIZ”

Kılıç, “Arka bahçede oynama alışkanlığımız olan hentbolu sokağa indireceğiz. Hentbol artık her yerde olacak. Hentbolu sokağa indirmek demek; hayatın içerisine hentbolu katmak demek. Biz konuşulan hentbol olsun istiyoruz, kadınlarla beraber olsun, engelsiz hentbol olsun istiyoruz. Hep bunları dile getireceğim, yeşil hentbol olsun istiyoruz. Çok önemli projelerimiz var, tabi çok yeni bir federasyonuz. Yoğun bir çalışma dönemi içerisindeyiz. Medya ile sürekli iç içe olacağız. Medya bizim en önemli paydaşlarımızdandır.”

“BÜYÜK BAŞARILAR GÖSTERECEĞİZ”

“Hentbolu kadınlarımızda da ileri bir seviyeye taşıyacağız. Kadının olduğu yerde kalite vardır, güç vardır. Ben Türk kadınına da çok inanıyorum. Hentbolu kadınlarımızla da başka bir boyuta taşıyacağımızı düşünüyorum. Hentbolun çok büyük potansiyeli var. Herkes bunun farkındaydı ve bir kıvılcım bekliyordu. Biz bunu ortaya koyduk. Hentbolumuza liderlik etmeye geldik. Büyük başarılar için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“İYİ MÜCADELELER SERGİLEMELİYİZ”

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay ise çok istekli ve arzulu bir yönetim olduğuna işaret ederek, yönetimin isteklerinin ve beklentilerin ne olduğunu çok iyi bildiklerini kaydetti. “Yönetim başarılı olmak için inanılmaz bir çaba içerisinde” diyen Kılıç, Biz de bu başarılarına yardımcı olabilmek adına çok daha iyi mücadeleler sergilemek zorundayız. Takım bunun bilincinde” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ”

Dünya şampiyonası öncesi, Romanya’da özel bir turnuvaya katılacaklarına dikkat çeken Halay, “Bu turnuvada iki tane maç yapacağız. Takımın son form durumunu birazcık daha göreceğiz. Gördükten sonra ufak tefek eksikler varsa eksikleri tamamlayıp 5 Ocak’ta Belçika maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz.”

“HEYECANI HİSSEDİYORUZ”

“Kısa vadede hedefimiz bu süreci başarıyla atlatabilmek. Görevimizi layıkıyla yapmak zorundayız. Altyapılarla ilgili çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Eski bir milli sporcu olarak kendi enerjimi oyunculara iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimizin o enerjilerini çok iyi aktarabildiklerini gördüm. Biz hedefe inanmış durumdayız. Heyecanı hepimiz hissediyoruz. Bir ilki başarmak ve bu ilki başardıktan sonra devamlılığını sağlamak için uğraşacağız” diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA