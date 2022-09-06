Herkes fiyatlardan şikayetçi

Sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi hem vatandaşı hem de pazar esnafını zor durumda bırakıyor. Vatandaş ucuza sebze ve meyve alamadığından dert yanarken, pazar esnafı masraflarının arttığından şikâyet ediyor.

Gazetemize pazarlar hakkında konuşan 100.Yıl Semt Pazarı pazar esnafı İsa Durmaz, bir yandan Kırıkkale Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği okurken bir yandan da pazarcılık yapıyor. Sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine dikkat çeken Durmaz, “Her şeyin fiyatı arttı. Maliyetimiz yüksek olduğu için bizim iş potansiyelimiz azalırken müşterilerin de alım gücü zayıflıyor. Eylül ayında vatandaşlar genelde daha çok kurutmalık ve sosluk malzeme alıyor. Kışa hazırlık yapılıyor” dedi.

HEM OKUYUP HEM ÇALIŞIYOR

Babasını yormak istemediği için tezgâhı kendisinin açtığını belirten İsa Durmaz, baba mesleğine çocuk yaşta başladığını dile getirdi. Durmaz, “Kırıkkale Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği okuyorum. Hayat böyle mecburen çalışıyorum. Başlarda zorlanıyordum fakat alıştım artık. Kışın okul varken cumartesi-pazar ben açıyorum tezgâhı. Hafta içi müsait oldukça abime yardım ediyorum. Okula da zaten Ankara’dan gidip geliyorum” diye konuştu.

MASRAFLAR ARTTI

Pazar ürünlerine gelen zamlardan vatandaşların şikayetçi olduğunu belirten Durmaz, “Masraflarımız çok arttı. Geçen sene aldığımız poşetin fiyatı bu sene beş-altı kat arttı. Yakıt da aynı şekilde zamlandı. Bunların hepsi sattığımız ürünlere yansıyor. Biz de artık sürümden kazanamıyoruz çünkü fiyatlardan dolayı sürüm yapamıyoruz. Bu durum da müşterilerin alım gücünü azaltıyor. Bizim de iş olanağımızı zayıflatıyor. Bütün vatandaşlardan fiyatlar hakkında şikâyetler alıyoruz. Vatandaşlarımız kışlık hazırlıklarını yapmakta acele etsinler fiyatlar artabilir” şeklinde konuştu.

KIŞLIK YİYECEKLER REVAŞTA

Eylül ayında vatandaşların daha çok hangi ürünlere yöneldiğini sorduğumuz İsa Durmaz, “Yaz mevsiminin bitmesi ile beraber vatandaşlar tatillerinden ve gezilerinden geri dönüyor. Kışa hazırlık yapılıyor. İnsanlar konserve yapıyorlar, kurutmalık sebzeler alıp kurutuyorlar. Bu ay en fazla satışı olan ürünler kurutmalık ve konservelik ürünler. Bir de bu ay yavaş yavaş turşuluk ürünler artmaya başlar” ifadelerini kullandı.

PAZARIN NABZI

Pazardaki ortalama ürün fiyatları ise değişiyor. Barbunyanın kilosu ortalama 25 TL, patlıcanın 10 TL, maydanoz tere vb. yeşilliklerin âdeti ortalama 3,5 TL’den satılırken, domatesin kilosu 6-20 TL aralığında, salatalığın kilogramı 7-10 TL aralığında seyrediyor. Yeşil fasulyenin kilogramı 15-20 TL iken eriğin kilogramı ortalama 7-10 TL, biberin kilogramı 10-15 TL aralığındaki fiyatlardan satılıyor.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA