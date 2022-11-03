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Hibrit ameliyathane nedir? Hibrit ameliyathanelerinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?

Hibrit ameliyathane nedir? Hibrit ameliyathanelerinin avantajları nelerdir? Hibrit ameliyathanelerinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?
Hibrit ameliyathane nedir? Hibrit ameliyathanelerinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?

 “Hibrit ameliyathane” tanım olarak gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri ve tıbbi cihazların aynı anda kullanılabildiği yeni konsept ameliyathane odaları için kullanılmaktadır. Peki, Hibrit ameliyathane nedir? Hibrit ameliyathanelerinin avantajları nelerdir? Hibrit ameliyathanelerinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?

HİBRİT AMELİYATHANE NEDİR?

Tıbbi terim olarak hibrid işlemler farklı özel tedavilerin birleşimidir. Özellikle yüksek riskli hastalarda ve karmaşık patolojilerin tedavisinde minimal invazif cerrahi teknikler ile invaziv kateter girişimlerinin bir arada kullanıldığı hibrid cerrahi oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.

HİBRİT AMELİYATHANELERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

En zor ve sorunlu kompleks ameliyatlar daha güvenle yapılabilir olmuştur. Bu da hem hasta hem hekim için daha az cerrahi travma, daha küçük kesi, daha kısa süreli operasyon, daha az kan kaybı, daha az komplikasyon, daha az yatış, daha az maliyet gibi avantajlar getirmektedir.

HİBRİT AMELİYATHANELERİNDE KULLANILAN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ NELERDİR?

Hibrit Ameliyathanelerimizde kullanılan sağlık teknolojileri şunlardır:

O-ARM CT
Nöro-Navigasyon Sistemi 
Yeni nesil floresan Filtreli Mikroskop 
İntraoperatif Nöromonitörizasyon

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