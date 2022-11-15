Ticaret Bakanlığı’nın Huggy Wuggy oyuncaklarının satışını yasaklaması oyuncağı yeniden gündeme getirdi. Peki, Huggy Wuggy nedir, neden satışı yasaklandı? Ticaret Bakanlığı’nın yasaklatıp toplattığı Huggy Wuggy oyuncak nedir?

Ticaret Bakanlığı 'Huggy Wuggy' adlı video oyun karakteri oyuncaklarının 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliklerini karşılamadığı sebebiyle satışının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılmasına karar verdi. Peki, Huggy Wuggy nedir, neden satışı yasaklandı? Ticaret Bakanlığı’nın yasaklatıp toplattığı Huggy Wuggy oyuncak nedir?

HUGGY WUGGY NEDİR?

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı yeni karar Huggy Wuggy oyuncakları yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar Huggy Wuggy oyuncakları nedir sorusunu araştırmaya başladı. Huggy Wuggy bir bilgisayar oyunundaki dev, katil, canavar karakterin pelüş oyuncağıdır.

Huggy Wuggy oyununda amaç terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmak. Bu korkunç oyuncak fabrikasında korkunç yaratık oyuncaklardan kaçarak hayatta kalmaya çalışılıyor. Oyundaki Huggy Wuggy karakteri oyunda önce normal oyuncak gibi görünse de bir süre sonra devasa katil bir yaratığa dönüşüyor. Bu korku dolu oyunda oyunun sizi yönlendirdiği çeşitli aşamaları aşarak korkunç karakterlerden kaçılıyor. Bazı bölümlerde sadece oyuncaktan kaçarken bazı bölümlerde ise çeşitli bulmacalar çözerek odadan çıkmaya çalışılıyor. Eğer oynayan oyuncu Huggy Wuggy’ye yakalanırsa oyuncu ölüyor.

HUGGY WUGGY TİCARET BAKANLIĞI’NCA YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Huggy Wuggy oyuncaklarının satışının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Huggy Wuggy adlı oyun karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtilerek, “Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır. Yapılan testler sonucunda 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 7223 sayılı 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' uyarınca ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına 10 Kasım 2022 tarihinde karar verilmiştir” denildi.

www.gazeteilksayfa.com