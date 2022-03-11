“Hukuk Bürosu” süsüyle sms tuzağına dikkat

Dolandırıcılar şimdi de “hukuk bürosu” adı altında 'icra takibi' SMS’leri göndererek insanları dolandırmaya çalışıyor. Hukukçular, “bu kişilere inanmayın, avukat işlemlerini mesajla değil resmi yazıyla yapar” diyerek vatandaşları uyarıyor.

Çeşitli yöntemlerle binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, şimdi de “hukuk bürosu” adı altında gönderilen SMS’lerde “borcunuz var icra takibine düşeceksiniz” yalanıyla insanları dolandırmaya çalışıyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı gönderilen banka hesabına atarak ödediği kaydediliyor. Bugüne kadar pek çok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara karşı herkesin dikkatli olması gerektiği uyarılıyor. Böyle bir durumda gerçek bir hukuk bürosuna ya da savcılığa gidilmesi çağrısında bulunuluyor.

“KISA MESAJLARLA SÜREKLİ TACİZ EDİYORLAR”

Söz konusu kısa mesajlarla sürekli taciz edildiğini ve kendisinden para istenildiğini anlatan Aydın Ö. gazetemize şunları söyledi: “Global Satış tarafından ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ yazılı SMS gönderiliyor ve gönderilen mesajın altında da, Demirbakan Hukuk Bürosu’na ait bir numara yazıyor. Haciz tehdidiyle para istiyorlar Sözde bir sipariş verdiğimi ama kargoyu almadığımdan dolayı firmanın zarar ettiğini söylüyorlar ve 100 TL benden para istiyorlar. Avukat arkadaşlara sordum bu kişilerin dolandırıcı ve yurt dışı kaynaklı olduğunu söyleyerek, onlara inanmamam gerektiğini belirttiler”

AVUKAT MESAJ ATMAZ RESMİ İŞLEM BAŞLATIR

“Sürekli mesaj atarak taciz ediyorlar. Bıktım artık. Bana mesaj gönderen hukuk firmasıyla ilgili internette çok sayıda şikayet var. Bu konuyla ilgili yetkililer önlem alması gerekiyor. Vatandaşlarımız da bu tür konularda uyanık olmalı. Avukat arkadaşlarımız ‘bunlara inanmayın avukat işlemlerini resmi olarak yapar, kısa mesajla değil. Kendisini avukat olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin’ diyor.”

PSİKOLOJİK BASKI UYGULUYORLAR

Uzmanlar bu tür mesajları alanların, suç duyurusunda ve gerekli şikâyetlerde bulunmalarını tavsiye ediyor. Avukat Reşit Onuk, kendilerine hukuk bürosu süsü veren kişilerin borçluyu sürekli arayarak ya da mesaj göndererek psikolojik baskı altına aldığını belirterek, “Vatandaş bu baskıya dayanamaz. İcra ve hapis cezası tehdidi kullanılır. Kanunu bilmeyen borçlu da korktukça korkar ve elinde avucunda ne varsa vermeye hazır hale gelir” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA