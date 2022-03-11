Hürel Mahallesi’nde internette yaşanan aksaklıkların çözülmesini istiyor: "Fatura var, hizmet yok"

Mamak Hürel Mahallesi’nde birçok sokakta internet hizmetinde aksaklıklar yaşanıyor. Mahalle sakinleri faturalarını ödedikleri halde kaliteli hizmet alamadıklarını belirterek, internet servis sağlayıcı kurumdan çözüm talep ediyor.

Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik, mahallede internet alt yapısında sorunlar olduğunu, vatandaşların faturalarını ödediği halde kaliteli hizmet alamadıklarını belirterek çözüm talep etti. Çelik, konu hakkında geçtiğimiz yıl Türk Telekom’la görüştüklerini ve sorunun çözüleceğini belirttiklerini buna rağmen sorunun halen çözülmediğini belirterek sitemde bulundu.

ALT YAPI SORUNU VAR

Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik 13 bin nüfuslu mahallede internet alt yapısında sorunlar olduğunu, birçok vatandaşın internet faturalarını ödediği halde bu hizmetten yararlanamadığını belirtti. Çelik, özellikle eski binaların olduğu sokaklarda internet hizmetinde aksaklıklar yaşandığını belirterek konu hakkında yetkililerden çözüm talep etti.

ÇÖZECEĞİZ DENİLDİ ÇÖZÜLMEDİ

Çelik, “Biz bu konuyla alakalı 2021 yılının yedinci ayında bir çalışma yaptık. Türk Telekom çalışanlarıyla apartman sakinlerini ziyaret ederek yöneticilere bilgi verdik. Türk Telekom geçtiğimiz yılın 10’uncu ayında belediyeden gerekli izinleri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve alt yapıya fiber kablo döşeyeceklerini söylediler. Buna rağmen maalesef ne gelen oldu ne çalışmalar başladı. Bu süreçte birkaç kez telefonla ulaşarak bilgi aldık ama bir sonuç alamadık.”

MUHTARLIKTA DAHİ İNTERNET YAVAŞ

“Vatandaşlarımız bu süreçte mağdur oldu. Pandemi dolayısıyla birçok vatandaşımız evden çalışıyor. Öğrencilerimizin evde internet ihtiyacı oluyor. Biz muhtarlığımızda dahi interneti verimli kullanamıyoruz. Sorunun acilen çözülmesini istiyoruz” dedi.

KULLANAMADIĞI İNTERNETE FATURA

Bir mahalle sakini ise yakın zamanda internet kablosunda arıza yaşandığını ilgili kuruma bildirmelerine rağmen ellerinde kablo olmadığı gibi bahaneler öne sürdüklerini iddia ederek şu ifadeleri kullandı, “Yakın bir zamanda dairemize gelen internet kablomuzda kopma yaşandı. Bunun için yaklaşık bir ay çözüm bekledik. Ellerinde kablo olmadığını söylediler. En sonunda gelip kabloyu değiştirdiler ve 25 gün kullanamadığımız internet için faturadan sadece 24 lira düştüler. 131 liralık aylık faturadan 24 lira düşmek nedir? Hem bir ay hizmet verme, hem de fatura ödettir. Bu gibi sorunlar bizleri üzmektedir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA