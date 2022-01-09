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Hüseyin Taklacı güven tazeledi

İki adayın yarıştığı Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut başkan Hüseyin Taklacı güven tazeledi. Hüseyin Taklacı, 4. kez başkan olarak seçilmiş oldu.  
Hüseyin Taklacı güven tazeledi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, geçtiğimiz hafta sonu olağan genel kurul toplantısını yaptı. Altındağ’daki Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda iki adayın bulunduğu seçimde mevcut başkan Hüseyin Taklacı, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak güven tazeledi. 

DÖRDÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ
Hüseyin Taklacı yapılan olağan genel kurulda 728 oy alırken rakibi Oğuz Gevrekçi ise 162 oyda kaldı. Sandıkta güven tazeleyen Hüseyin Taklacı, dördüncü kez başkan olarak seçildi. 

PROJELERE DEVAM 
Genel kurul sonrası gazetemize konuşan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Esnafımız, Siteler’imiz için daha çok çalışmaya, farklı projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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