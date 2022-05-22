Başkent'in en yüksek noktalarından birisi olan Hüseyingazi Tepesi'nde uçurtma festivali düzenlendi. Bölgedeki vatandaşların çocukları ile birlikte katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mamak’ın Hüseyingazi semtinde yer alan, semtiyle aynı adı taşıyan Hüseyingazi Tepesi renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ekin Mahallesi Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen etkinlikte, ebeveynler çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Alanın bu tarz etkinliklerde daha fazla kullanılması gerektiğini belirten semt sakinleri, etkinliği düzenleyen Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı'na teşekkür etti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Başkent'in en yüksek noktalarından birisi olan Hüseyingazi Tepesi'nde uçurtma festivali düzenlendi. Mamaklı ebeveynler çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Ekin Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, gökyüzü uçurtmalarla boyandı.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, “Mahalle sakinlerimiz bu tarz etkinliklerin olması için bizlerden talepte bulunuyor. Biz de elimizden geldiğince sosyal etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler mahalle sakinlerimiz arasında komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Tanışmaya ve kaynaşmaya neden oluyor. Bizleri de mutlu ediyor. Ayrıca çocuklarımızı bu tarz etkinliklere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına ve sosyalleşmelerine vesile oluyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZA AYRI ÖNEM VERİYORUZ

Şahinkaya, “Biz alışılageldik muhtarlık anlayışını yıkmak için uğraşıyoruz. Muhtarlık komşularının dertleriyle dertlenmeli, sorunlarıyla ilgilenmelidir. Sadece evrak işleriyle uğraşmamalıdır. Biz komşularımız ve çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onların eğitimleri için birçok sosyal etkinliklerde bulunuyoruz. Ücretsiz test kitapları dağıtıyoruz, muhtarlığımızda 7/24 ders çalışma imkanı veriyoruz, maddi manevi desteklerde bulunuyoruz. Bir olmayı ve birlik olmayı ön plana çıkarıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ UÇURTMA UÇURMAMIŞTIK

Mahalle sakinleri ise etkinliği gerçekleştirdiği için Ekin Mahallesi Muhtarlığı’na teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı, “Böyle bir etkinlikte bizleri buluşturduğu için muhtarlığımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Hem onlar mutlu oldular, hem biz mutlu olduk. Çocukluğumuzdan beri uçurtma uçurmamıştık. Âdeta çocukluğumuzu yaşadık. Bu bölgede bu tarz etkinlikler pek yapılmıyor. Sizlerin aracılığıyla yerel yönetimlere çağrıda bulunuyoruz. Onlar da bu tarz etkinlikler yapsınlar, çocuklarımızı sokaklardan uzak tutsunlar. Bizleri unutmasınlar. Bu bölge birçok etkinliği yapmaya müsait. Ankara'nın en yüksek noktalarından birisi. Hem doğası güzel hem manzarası.”

Emrah Özcan///İLKSAYFA