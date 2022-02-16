"İç Anadolu'nun plajı" Savcılı'ya bisiklet yolu yapılıyor

"İç Anadolu'nun plajı" olarak nitelendirilen ve yakın olduğu için Başkentlilerin de uğrak yeri olan Kaman Savcılı Plajı’na 1400 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. İşin 4 ayda tamamlanarak yaza yetiştirilmesi planlanıyor.

Yakın oluşu nedeniyle Ankaralıların da tercih ettiği ve "İç Anadolu'nun plajı" olarak nitelendirilen Kaman Savcılı Plajı’na bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor.

Bozkır’ın ortasında; Kırşehir'in Kaman ilçesindeki 'Savcılı Plajı', bunaltıcı yaz sıcaklarında yüzmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Plaj, özellikle bayramlarda ve hafta sonları Ankara’dan gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında, 3 kilometrelik sahile sahip Savcılı Plajı, Başkent Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İHALEYE ÇIKILDI

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu yaptırmak için harekete geçti. Kaman (Kırşehir) Savcılıbüyükoba Köyü Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi için ihaleye çıkıldı. İhale ile Savcılı’ya 1400 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. İhale 03.03.2022 tarihinde gerçekleşecek.

4 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İhale detaylarına göre, kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin tamamlanması ise yer tesliminden itibaren 120 takvim günü.

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA-