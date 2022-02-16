  • BIST 2.041,43
  • Altın 817.339
  • Dolar 13.5876
  • Euro 15.4853
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

"İç Anadolu'nun plajı" Savcılı'ya bisiklet yolu yapılıyor

"İç Anadolu'nun plajı" olarak nitelendirilen ve yakın olduğu için Başkentlilerin de uğrak yeri olan Kaman Savcılı Plajı’na 1400 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. İşin 4 ayda tamamlanarak yaza yetiştirilmesi planlanıyor. 
"İç Anadolu'nun plajı" Savcılı'ya bisiklet yolu yapılıyor

Yakın oluşu nedeniyle Ankaralıların da tercih ettiği ve "İç Anadolu'nun plajı" olarak nitelendirilen Kaman Savcılı Plajı’na bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. 

Bozkır’ın ortasında; Kırşehir'in Kaman ilçesindeki 'Savcılı Plajı', bunaltıcı yaz sıcaklarında yüzmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Plaj, özellikle bayramlarda ve hafta sonları Ankara’dan gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında, 3 kilometrelik sahile sahip Savcılı Plajı, Başkent Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

kaman-savcili-plaji.jpg

İHALEYE ÇIKILDI
İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Savcılıbüyükoba’ya bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu yaptırmak için harekete geçti. Kaman (Kırşehir) Savcılıbüyükoba Köyü Sahil Şeridi Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi için ihaleye çıkıldı. İhale ile Savcılı’ya 1400 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. İhale 03.03.2022 tarihinde gerçekleşecek. 

4 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
İhale detaylarına göre, kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin tamamlanması ise yer tesliminden itibaren 120 takvim günü.

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Şubat 2022 - ASKİ16 Şubat 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 16 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ16 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
  • TOBB, ülke genelinde en hızlı büyüyen 100 şirketin listesini açıkladı16 Şubat 2022 Çarşamba 05:05
  • Nasıl Denetleniyor?16 Şubat 2022 Çarşamba 04:04
  • Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Şahinkaya bağış kampanyası başlattı16 Şubat 2022 Çarşamba 03:03
  • Ehliyet – Liyakat16 Şubat 2022 Çarşamba 02:02
  • Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi nerelerde kuruldu? Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Ankara’da hangi yollarda var?15 Şubat 2022 Salı 11:26
  • Çiftçilere verilen destek ve teşviklerden bazı çiftçilerin faydalanamıyor15 Şubat 2022 Salı 05:05
  • Çeçenistan'da İşkence Devam Ediyor! 215 Şubat 2022 Salı 04:04
  • Başkentli gazeteciler doğaya yem bıraktı15 Şubat 2022 Salı 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti