  • BIST 4.507,24
  • Altın 1041.929
  • Dolar 18.6223
  • Euro 19.0634
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

İç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafında yapılan duyuru ile iç denetçi sınav başvurularının başladığı bildirildi. Peki, iç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar?
İç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar?

Ösym bugün yapmış olduğu duyuru ile İç denetçi sınav başvurularının başladığını bildirdi. 2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Peki, iç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar:

 İÇ DENETÇİ BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ÜCRETİ 

2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün yani 21 Kasım tarihi itibariyle başladı. Adaylar, İç Denetçi sınav başvurularına 21 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında başvurabilecekler. Başvurular, elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkez aracılığıyla ve bireysel olarak yapılabilecek. Başvurular ÖSYM’nin internet sitesi adresinden yapılıyor. 

Adaylar ÖSYM internet sitesinde e-işlemler bölümünden “ödemeler” kısmına girerek, kredi/banka kartı ile 400 TL sınav ücretini yatırabiliyor.

ic-denetci-nedir-2022-ic-denetci-sinav-basvurulari-ne-zaman,-nasil-yapilir-ic-denetci-sinav-ucreti-ne-kadar-2.jpg

 İÇ DENETÇİ NEDİR? 

İç denetçi, özel bir şirketin ya da kamu kurumlarının iç işleyiş süreçlerinin, risk yönetimlerinin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. İç denetçi çalıştığı kurumun amaçlarına ulaşmasında yardım sağlar. İşyerindeki karşılaşılan herhangi bir durumu iyileştirmek denetlemekten sorumludur. İç denetçi detaycı, titiz, düzenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak zorundadır. İç denetçi olabilmek için 2 ve ya 4 senelik üniversite eğitimi almak zorunludur. 

 2022 İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 

2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici sınavı 24 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. Sınav Ankara’da gerçekleştirilecek. İç Denetçi sınavı saat 10:15’ de başlayacak ve sınav 120 dakika (2 saat) sürecek. Saat 10:00’ dan sonra adaylar sınava alınmayacak. Sınav konuları ise Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi Alan Bilgisi Testi, Genel Muhasebe, Türkiye Ekonomisi şeklinde olacak. 

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oda Başkanı Harun Yazıcı: "Yasa ile küçük esnaf korunmalı"21 Kasım 2022 Pazartesi 04:25
  • Ev hanımlarının kazanç kapısı: Üretici Kadınlar Pazarı21 Kasım 2022 Pazartesi 04:21
  • "İcra geliyor" yalanıyla dolandıran çete yakalandı20 Kasım 2022 Pazar 16:35
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?20 Kasım 2022 Pazar 16:10
  • Ankara Sıhhiye Çok Katlı Otopark Projesi nedir, projenin amacı nedir, otoparkın yeni özellikleri nedir?20 Kasım 2022 Pazar 14:50
  • Yurtdışı hayali olan öğrenciler, okul temsilcileriyle bir araya geldi19 Kasım 2022 Cumartesi 04:35
  • Deniz Adir: "Depremin olacağını biliyorsak tedbir almalıyız"19 Kasım 2022 Cumartesi 04:30
  • İlçi: “Hizmet sektörü ciddi anlamda her geçen gün zorlaşıyor”19 Kasım 2022 Cumartesi 04:26
  • Uyarı levhaları ne anlama gelir, çeşitleri nelerdir? İş güvenliği uyarı levhaları nedir, ne anlama gelir?18 Kasım 2022 Cuma 15:52
  • Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?18 Kasım 2022 Cuma 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti