İç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafında yapılan duyuru ile iç denetçi sınav başvurularının başladığı bildirildi. Peki, iç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar?

Ösym bugün yapmış olduğu duyuru ile İç denetçi sınav başvurularının başladığını bildirdi. 2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Peki, iç denetçi nedir? 2022 iç denetçi sınav başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İç denetçi sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar:

İÇ DENETÇİ BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ÜCRETİ

2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün yani 21 Kasım tarihi itibariyle başladı. Adaylar, İç Denetçi sınav başvurularına 21 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında başvurabilecekler. Başvurular, elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkez aracılığıyla ve bireysel olarak yapılabilecek. Başvurular ÖSYM’nin internet sitesi adresinden yapılıyor.

Adaylar ÖSYM internet sitesinde e-işlemler bölümünden “ödemeler” kısmına girerek, kredi/banka kartı ile 400 TL sınav ücretini yatırabiliyor.

İÇ DENETÇİ NEDİR?

İç denetçi, özel bir şirketin ya da kamu kurumlarının iç işleyiş süreçlerinin, risk yönetimlerinin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. İç denetçi çalıştığı kurumun amaçlarına ulaşmasında yardım sağlar. İşyerindeki karşılaşılan herhangi bir durumu iyileştirmek denetlemekten sorumludur. İç denetçi detaycı, titiz, düzenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak zorundadır. İç denetçi olabilmek için 2 ve ya 4 senelik üniversite eğitimi almak zorunludur.

2022 İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Hazine ve Maliye Bakanı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetici sınavı 24 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. Sınav Ankara’da gerçekleştirilecek. İç Denetçi sınavı saat 10:15’ de başlayacak ve sınav 120 dakika (2 saat) sürecek. Saat 10:00’ dan sonra adaylar sınava alınmayacak. Sınav konuları ise Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi Alan Bilgisi Testi, Genel Muhasebe, Türkiye Ekonomisi şeklinde olacak.

www.gazeteilksayfa.com