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İçişleri Bakanlığı ile MEB harekete geçti, binlerce çocuğa eğitim verildi

Başta Başkent olmak üzere İçişleri Bakanlığınca 66 ilde hayata geçirilen Trafik Eğitim Parklarında binlerce çocuğa temel trafik kuralları öğretildi.
İçişleri Bakanlığı ile MEB harekete geçti, binlerce çocuğa eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 66 ilde oluşturulan çocuk trafik eğitim parkları binlerce çocuğa emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesi gibi temel trafik kuralları öğretildi. 4-12 yaş grubunda olan çocukların görerek, deneyerek trafik kurallarını öğrendiği eğitimlerin ardından sertifika teslim törenleri gerçekleştiriliyor.

Ankara’daki eğitim parklarındaki uygulamalarda, trafik ışığı bulunan/bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş, gündüz ve gece üst/alt geçit ve yaya yolu, araçlarda emniyet kemeri, sesli ve ışıklı işaretlerin kullanımı, kavşaklarda manevra kuralları, park ve park etme kuralları, güvenli takip mesafesinin önemi gibi konularda çocuklara bilgi veriliyor.

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5 bin 400 metrekarelik alan

Mamak Belediyesi’nin çocukların trafikte daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı Trafik Eğitim Parkı’na çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 5 bin 400 metrekarelik alanda kurulan ve içinde yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, amfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, çocuklar özel araçlara biniyor.

Projede her şey düşünülmüş 

Şehir görünümüne sahip parklarda, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor.

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3 dönümü yeşil alan

Altındağ Belediyesi tarafından 12 günde tamamlanan Trafik Eğitim Parkı ise Karapürçek Mahallesi’nde inşa edildi. 5 dönüm arazi üzerine kurulan parkta yaklaşık 3 dönümlük yeşil alan bulunuyor. Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılmıştı.

Uzmanından eğitim alma imkânı 

Etimesgut Eryaman Göksu Mahallesi'ndeki Atatürk Meydanı içerisinde kurulan trafik eğitim parkuru ise ilk ve orta ortaokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.  Böylece çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatında yer alan trafik eğitimiyle sınırlı kalmıyor. Öğrenciler parkurda bulunan sınıfta slayt ve görseller eşliğinde trafik zabıtası ve uzmanından eğitim alıyorlar.

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Afad ve ilkyardım eğitimi

Gölbaşı’nın Eymir Mahallesi’nde 6.100 metrekare üzerine kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, AFAD ve ilkyardım eğitimi verecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında oluşturulan alanda bulunan dekor binalar, araçlar ve düzenlemeler ile çocukların ilgisini çekecek bir ortam oluşturuldu.

18 yaş grubuna hitap edebiliyor

Alanda, 1 adet 3 derslikli eğitim binası, , 1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 6 adet dekor bina bulunuyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebiliyor. Ayrıca 10 özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi, 1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 1 adet 3 – 12 yaş Trafik eğitim pisti yer alıyor.

Yaygınlaşacak

Çalışmalar kapsamında bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki trafik eğitim parkları faaliyete geçti. Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun'da trafik parklarının açılması planlanıyor.

İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA

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