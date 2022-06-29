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İcradan satılık benzinlik

Kahramankazan Saray’da 20 dönüm arsalı benzinlik, otel ve restoran sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. İmar durumu “turizm tesis alanı” olan taşınmazın muhammen bedeli 23 milyon 200 bin TL.
İcradan satılık benzinlik

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi Atom Caddesi’nde 20 dönüm arsalı bir benzinlik borçtan dolayı beraberindeki otel ve restoran ile birlikte icra yoluyla satılıyor. İcradan satılık malların muhammen bedeli 23 milyon 200 bin TL olarak ilan edildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanla, Kahramankazan'da bir benzinliğin, 2 katlı otel binası, restoran ve arsası ile icradan satılık olduğu duyuruldu.

TURİZM TESİS ALANI

İlanda benzinlik ve beraberindeki malların bir borçtan dolayı satılığa çıkarıldığı ifade edildi. İcradan satılık benzinlik, otel ve restoranın üzerinde bulunduğu arsanın imar durumu tapuda “turizm tesis alanı” olarak geçiyor.

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İcra yoluyla satılacak olan taşınmaz üzerindeki müştemilatlar şöyle sıralandı: “Kargir 2 katlı ev, restoran, 2 katlı motel, benzinlik, büfe, bekçi evi. Su deposu, kalorifer, hidrofor, kömürlük, trafo binası ve arsa. Tesise girişte bulunan tek katlı güvenlik kulübesi, yüzme havuzu, sundurma yapısı, kabinler, wc binası, depo, villa, 17 adet ahşap kamelyalar…” 
Taşınmaz üzerinde ayrıca çeşitli cins ve yaşlarda 6 bin 173 adet meyve ve peyzajlandırma amaçlı ağaçlar bulunuyor. Satış işlemini Kahramankazan İcra Dairesi yapıyor. İhale açık artırma usulü ile gerçekleşecek. Birinci satış tarihi 11.08.2022.

Emre Yılmaz/ İlksayfa

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