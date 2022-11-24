İkinci el araç alırken kontrol etmeden almayın

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, İkinci el otomobil piyasasında dolandırıcılık yöntemlerinin arttığına dikkat çekti. Erden, “Araç alım satımında dolandırılmak istemiyorsanız, aracı mutlaka ekspertiz merkezine götürün” dedi.

Otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el araç satışını hızlandırırken bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar hasarlı araçları hileli yöntemlerle satıyor. Ekspertizler, en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag’lerinin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak açıklıyor. İkinci el araç piyasasında artan dolandırıcılık ile ilgili gazetemize konuşan Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, “Kilometre sıfırlama konusunda nitelikli dolandırıcılık mevcut. Asıl sorun ise merdiven altı satışlar. Araç alacaklar mutlaka anlaşma sağlandığında aracı ekspertize soksunlar. Hasar kaydı, km sorgulaması yaptırın. Araştırın. Araç alım- satımında merdiven altı olduğu gibi ekspertiz merkezlerinde de bu durum mevcut” dedi.

ASIL SORUN MERDİVEN ALTI İŞLETMELER

Yaklaşık olarak 8-10 yıldır bu sorunla sık sık karşılaştıklarına dikkat çeken Erden, bu sorunun şimdilerde daha da arttığına değindi. Erden, “Bizim bulunduğumuz yerler araç satın alıp- sattığımızda muhatabı olan yerer. Bizler bir yöneticiye, federasyona, derneğe bağlı olan kurumlarız. Bizden araç alan bir müşteri sorun yaşadığında karşısında birini bulabiliyor. Asıl sorun merdiven altına dayanıyor. Araç piyasasında artış oldukça dolandırıcılar kötü malı iyiymiş gibi satmaya çalışıyor. Sayıları da azalması gerekirken artıyor” diye konuştu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Erden, bu tarz durumlarla kendilerinin de sıklıkla karşılaştığına değinerek, “Esnaf arkadaşımız bir şahıstan 2017 model bir araç aldı. Aracın kilometresi 80 bin km’de ve oynanmış çıkıyor. Kilometresi 250 bin km’den 80 bine çekilmiş. Karşımızda muhatap bulamadık. Hukuki yola başvurduk, işlem başlattık. Bilirkişi raporu düzenlettirdik. Servis kayıtlarını çıkarttırdık. Daha sonrasında satış sözleşmesindeki adresine tebligat gönderip dönüş bekliyoruz. Dönüş gelirse dava açılıyor. Bunlarla ilgili emsal dosyalar var ve çok büyük cezaları var. Şu an hapis cezasına kadar gidebiliyor. Durum yine merdiven altına dayanıyor. Çünkü muhatap yok. Bu da nitelikli, bile isteye insanları dolandırmak anlamına geliyor. Bizlerde bu şekilde adlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

KM İLE OYNANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

“Araç alacak kişinin Ekspertiz merkezlerine giderek hasar kaydı ve km sorgusunu kendisinin yapması lazım” diyen Erden, “Alan şahsın kesinlikle bunları kontrol etmesi lazım. Peki nasıl kontrol edecek? Alınan aracın hasar kaydını öğrenmek istediğinde 5664’e aracın plakasını yazarak hasar kaydı sorgulaması yapılabiliyor. Kullandığı telefon ne olursa olsun applestore ya da playstore’den HGS PTT sorgulama uygulamasını indirerek, cüzi bir miktar para ödeyerek km’sinin hangi yıllarda kaç km girip çıktığını öğrenebiliyor. Artık dijital yoldan her işlemi halledebiliyoruz. Alıcı bunlara dikkat etmediğinde maalesef çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor, zarar edebiliyor” şeklinde konuştu.

EKSPERTİZ MERKEZLERİNİ ARAŞTIRIN

Erden, “8 yaş 160 bin km’deki araçlar garanti kapsamında. Bunların kesinlikle alıcı tarafından ekspertize sokulması şart. 160 bin km 8 yaşın altındaki araçlar ise garanti kapsamına girmiyor ama ekspertize yine de sokun. Çünkü aracın sadece km sorgusu değil hasar sorgusu da önemli. ‘Motor bakımlı mı değil mi, motorda herhangi bir sıkıntı var mı, yok mu?’ bunları görmede faydası var. Bunlar sonucunda eğer bir sıkıntı varsa hukuki işlem başlatma hakkınız var. Bunların dışında aracı götürdüğünüz ekspertiz merkezlerine mutlaka ‘TSE belgesi veriyor mu, Türk standartlarına uygun mu, değil mi?’ diye sorun. Araştırın. Direk olarak aracınızı teslim etmeyin. Çünkü araç alım- satımında merdiven altı olduğu gibi ekspertiz merkezlerinde de bu durum mevcut.

ALICIYA DÜŞEN GÖREVLER

Araç alım- satım yapılırken dolandırılmamak için alıcıya düşen görevlere de değinen Erden, “Dolandırıcılıkla ilgili ciddi problemlerimiz var ve son zamanlarsa sayıları oldukça arttı. Araç alınacağı zaman anlaşma sağlandığı takdirde araç mutlaka ekspertize sokulmalıdır. Bu alıcının yapması gereken en önemli maddedir. Bunun dışında aracı satan kişinin hesabına, mobil bankacılık üzerinden parayı göndersinler. Elden ödeme yapmasınlar. Diğer önemli bir husus ise herhangi bir sorun yaşandığında muhatap olacakları kişiden araç alımı yapmalılar. Yarın bir gün hepimizin başına bunlar gelebilir. Bizler bu işin tüccarları olmamıza rağmen bazen bizler bile kanabiliyoruz. Alıcı da olsak satıcı da olsak dikkat etmemiz, uyanık olmamız lazım” dedi.

KM DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ MUAYENEDEN GEÇER

Erden, sözlerine şu şekilde devam etti: “Km’si düşürülmüş araç tabi ki muayeneden geçer. Burada önemli olan nokta şu. Km’si ile oynanmış aracı bizler çöpe atamayız. Bu araç ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı da olabilir. Örneğin aracın güncel rakamı 500 bin TL ama 300-350 bin TL’ye satılıyorsa alınabilir. Bu maddiyata da bağlı bir durum. 500 bin TL’si var ama müşteri 750 bin TL’lik bir araca binmek istiyorsa o zaman Km’si ile oynanmış, pert kaydı olan aracı tercih ediyor. Daha sonrasında aldığı aracı satadabilir. Bu tarz araçlar alınırken de alıcı ve satıcı arasında imzalanan satış sözleşmesinin arkasına ‘Ben bu aracı şu km’de oynanmış şekilde, bilerek ve görerek satın aldım’ veya ‘Ben bu aracı ağır asarlı olarak bilerek, görerek, beğenerek satın aldım’ yazıp imzalaması gerekiyor.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-