Matrah indirimi beklentileri karşılamaz

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden araçlarda matrah indirimi yapılmasının fiyatta düşüş sağlamayacağını savundu. Erden, “Şu an araç almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum aksi takdirde 2023’e girdiğimizde fiyatların yükseleceği kesin gibi görünüyor" dedi.

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, araçlarda matrah indirimi yapılmasının toplam fiyatta düşüş sağlamayacağını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirim yapılmayacağını, matrah indirimine gidileceğini açıkladı. Vatandaşın kafasında ise ‘ÖTV matrahı nedir? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacak mı’ gibi sorular oluştu.

Biz de bu soruları Geç Otonomi Başkanı Tayfun Erden’e yönelttik. Erden, “Matrah indirimi ile vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az vergi ödeyecek. Fakat dünya genelinde yaşanan enflasyon sebebiyle bu düşüşün vatandaşın beklentilerini karşılayacağını düşünmüyorum” dedi.

KUR DALGALANMALARI SIFIR ARAÇLARI %80’LİK DİLİME ÇEKTİ

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, “Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır. ÖTV matrahı uygulandığında fiyatlar sıfır ve ikinci el araçlarda düşecektir. ÖTV matrah limitleri 2016 yılında hayatımıza 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip lüksten ekonomik sınıfa kadar olan araçlar arasında vergi oranlarını birbirinden farklılaştırmaktı. Yüzde 45 – 50 ve 60 olmak üzere 3 dilim belirlendi. Daha sonra yüzde 60’ın yerini yüzde 80 aldı. 2022 yılının başında ise 45- 50- 60- 70 ve 80 olmak üzere 5 dilim oluşturuldu. Bu sistem sabit ekonomide ihtiyacı karşılıyordu fakat ekonomik buhran ve kur dalgalanmaları sonucu sıfır araç fiyatlarının artması ile neredeyse sıfır araçların hepsinin yüzde 80’lik dilim içerisine girmesiyle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

%80’LİK DİLİM %45’E İNECEK

ÖTV matrah güncellemesinin nasıl olacağı konusuna da değinen Erden, şöyle konuştu: “Aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV eklendikten sonra bayilerdeki satış fiyatları belirlenmiş oluyor. 2021 yılında ÖTV oranı yüzde 50 olan bir aracın şu anda ÖTV oranı yüzde 80. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek yüzde 80’den yüzde 45 – 50’lere düşürülecek. Bu durum gerçekleştiğinde vergi diliminde düşüş sağlanacağı için vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.”

YILBAŞINDAN SONRA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Erden, “Matrah güncellemesinin üst segmentteki araçlara etki edeceğini düşünmüyorum. Yansıması 2. el otomotivde çok fazla olmaz. Çok fazla modeli kapsamayacağı için düşüncemiz bu yönde. ÖTV üzerinden yapılan spekülasyonlar sektörümüzü olumsuz etkilemekte. Bakanımızın yaptığı açıklamayla ÖTV indirim olmayacağı kesinleşmiş oldu. Bu matrah düzenlemesinde de çok fazla araç ve model kapsanmayacağı için otomotiv fiyatlarında çok fazla değişiklik olacağını beklemiyoruz. 1.6 motor kapasitesinin altındaki araçlarda indirim söz konusu. Sıfır araç fiyatlarında yılbaşından sonra bir artış bekliyoruz” diye konuştu.

ÇİP KRİZİ VE HAM MADDE EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR

Son olarak matrah güncellemesi gelse bile bunun vatandaşın beklentilerini karşılamayacağını savunan Erden, bunun nedenlerini şöyle izah etti: “Çip krizi hala devam ediyor ve aynı zamanda buna birde otomotiv üretiminde kullanılan ham madde eksikliği var. Bunun sebebi ise Ukrayna-Rusya savaşı. Ham maddenin Ukrayna’nın Lviv kentinde olduğu ve sevkiyatın yapılamadığı yönünde bilgimiz var. Dünya genelinde enflasyon ve döviz artışları da beklenmektedir. Bunlarda otomotiv ithalatında yansımaya sebep olacaktır. Ben 2. el araç ithalatının olmayacağını düşünüyorum. Araç alacak vatandaşlarımıza şu an araç almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum aksi takdirde 2023’e girdiğimizde fiyatların yükseleceği kesin gibi görünüyor. ÖTV indirimi olacağını düşünmüyorum. Otomotiv sektöründe olmayıp ayaküstü araç alıp satanların yüzünden fiyat artışları sebep oluyor fakat ÖTV matrahında düşüş olması kaçak satışı engellemeyecek. Onların zarar göreceğini düşünmüyorum. Olan yine bu kesime, bizlere olacak. Bu kişiler birden fazla araç satışı yapıyor. Bizim kapımızda en az 15 araç oluyor. Bu matrah indirimi vatandaşın beklentilerini karşılamayacak .”

Buket Beslen / İLKSAYFA