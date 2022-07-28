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İkisi de artıyor

ORSİAD Başkanı Levent Çamur kurulan yeni şirket sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurulan şirket sayısındaki artış ne kadar umut verici ise kapanan şirket sayısındaki artış da o kadar kaygı verici" dedi.
İkisi de artıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine ilişkin verilerini değerlendirdi. Verilere göre haziranda kurulan şirket sayısının mayısa kıyasla yüzde 41,9 artarak 9 bin 438'den 13 bin 396'ya çıktığını, aynı dönemde kapanan şirket sayısının da yüzde 32 artışla 2 bin 640 olduğunu anımsatan Çamur, "Kurulan şirket sayısındaki artış ne kadar umut verici ise kapanan şirket sayısındaki artış da o kadar kaygı verici düzeyde" dedi. 

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KAPANANLAR DA ARTIŞ VAR

Çamur, Başkent'te kurulan şirket sayıları hakkında da şu bilgileri verdi, “Verilere göre Ankara’da bu yılın haziran ayında kurulan şirket sayısı bin 158, kapanan şirket sayısı 229. Geçen yılın aynı döneminde Başkent’te kurulan şirket sayısı 891, kapanan şirket sayısı 109 idi. Bu yılın ilk 6 ayında ise Ankara’da 5 bin 926 şirket kurulmuş, 965 şirket kapanmış. Geçen yılın aynı döneminde kurulan şirket sayısı 5 bin 226, kapanan şirket sayısı ise 442. Kurulan şirket sayısındaki artış ne kadar umut verici ise kapanan şirket sayısındaki artış da o kadar kaygı verici düzeyde" diye konuştu. 

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YENİ FIRSATLARA ODAKLANILMALI

Çamur; savaş, pandemi, enflasyon gibi küresel piyasalarda dengeleri alt üst eden gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin hiçbir fırsatı kaçırmaması gerektiğini, yeni fırsatlara, yeni pazarlara, yeni ürünlere odaklanması gerektiğini kaydetti. Çamur; dünyadaki yeni ticaret fırsatlarının değerlendirilmesi noktasında Türkiye’nin daha iştahlı hareket etmesi, diğer yandan da beklenen resesyona karşı üreticinin finansal yönden desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 

ÇEŞİTLİLİK ARTIRILMALI

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin, ne zaman biteceği bilinmeyen Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif Pazar arayışında olduğunu ifade eden Çamur, “Ekonomisi ihracata dayalı büyüyen, ihracatta en büyük pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olan Türkiye için, Türk ihracatçısı için ürün ve pazar çeşitliliğini arttırmaktan başka çare yok. Uluslararası standartlara uygun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, alternatif pazar arayışı, avantajlı olduğumuz alanlarda vereceğimiz savaş çok önemli. En önemlisi de Türk üreticisinin, ihracatçısının bütün bu olumsuzluklara karşı hareket kabiliyetini arttıracak, genişletecek, çarklarını çevirecek finansal desteklere ulaşabilir olması” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

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