İklim Şurası, iklim elçisi gençlerin umutlarını yeşertti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, iklim değişikliği ile mücadelede yeni yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen İklim Şurası, iklim elçisi üniversitelilerin geleceğe dair umutlarını artırıyor.

Paris Anlaşması'na taraf olan ve 2053 için net sıfır emisyon hedefini açıklayan Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önemli adımlarımdan olan İklim Şurası'nda gençlere de söz hakkı vermek isteyen Bakanlık, şurada 209 üniversiteli iklim elçisini ağırlıyor.

İklim elçisi gençler tarafından özgür iradeyle hazırlanan, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bildirinin okunmasıyla başlayan İklim Şurası, üniversiteli gençlerin, daha iyi bir dünya için fikir üretmesine ve fikirlerinin görünürlüğüne imkan sağlıyor.

Ankara Üniversitesi İklim Elçisi Nuray Çaltı, AA muhabirine, coğrafya bölümünde yüksek lisans yaptığını, uzun süredir iklim değişikliğiyle mücadele alanında çalışırken Bakanlığın bu projesinde iklim elçisi olarak yer alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Kendisi gibi iklim elçisi gençlerle, Bakanlığın talebiyle bir bildiri hazırladıklarını anlatan Çaltı, "Bu bizim için büyük bir özgürlük ve kendimizi ifade edebileceğimiz bir alan olduğu için umut vadediyordu. Bu bildiriyi hazırlamaya büyük bir heyecanla başladık. Tamamen katılımcı, siyaset üstü, şeffaf ve aramızda ayrımcılığa izin vermeyecek, herhangi birimizin bir fikrini bile göz ardı etmeyecek şekilde bildiriyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

İklim şurası umutları artırdı

Çaltı, kendilerine çok özgür bir çalışma imkanının sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bildirimizin içerisinde dedik ki 2030’da kömürden çıkış için yol haritası istiyoruz. Bu çok ciddi bir talep ve karşılık bulacağını düşünüyoruz. Bu şekilde birçok talebimiz var. İklim şurasıyla birlikte, taleplerimizin yakın zamanda karşılık bulacağına yönelik umutlarımız arttı. İnsan ilk başta acaba 'Ne kadar yerine getirilecek' diye sorguluyor. Fakat bu şuraya katılmanın bize kattığı şeylerden biri de geleceğe yönelik, gençlerin taleplerinin gerçekleştirilmesine yönelik umutlarımızın canlanması oldu."

Meselelerde söz sahibi gençlerin ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını vurgulayan Çaltı, "Önce ülkem için iklim değişikliğiyle mücadeleye yön veren bilim insanlarından biri olmak istiyorum." dedi.

İlk hedef farkındalık oluşturmak

Erzurum Teknik Üniversitesi İklim Elçisi Meryem Payveren de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi olduğunu, iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalara merakı nedeniyle iklim elçisi görevini üstlendiğini söyledi.

İklim elçilerinin yazım ekibi koordinatörlüğünü yürüttüğünü anlatan Payveren, şunları kaydetti:

"Hepimiz gelecekte daha iyi bir Türkiye'yi, daha iyi nefes alabilmeyi istediğimiz için çok heyecanlı ve çok meraklıydık. Gece-gündüz demeden çok yoğun şekilde çalışarak bildiriyi hazırladık. İlk hedefimiz farkındalık oluşturmak, yanlış yaptığımız şeyleri düzeltip bu konuda bir gelişme sağlamak. Ardından da daha büyük kitlelere ulaşmak, sesimizi herkese duyurabilmek, dünyada bu konuda öncülük yapmak. Bu süreçte ifade ettiğimiz her şey tamamen özgürce. Her şey olduğu şekilde, gençlerin fikri olarak sunuldu. Gelecek bizim geleceğimiz, biz gençlerin geleceği. Gelecekte biz rol alacağız. Bunun için her şeyin daha iyi olabilmesi için uğraş vermek istiyoruz."

Bakan Murat Kurum'un iklim elçilerinin üniversitelerde iklim eylem planı hazırlayabileceğine ilişkin ifadelerini hatırlatan Payveren, "Bizim de önceliğimiz yeşil üniversiteler, yeşil kampüsler. Bunun için her öğrencinin aklında bir fikir var. Üniversitelerimize döndüğümüz zaman, yeşil üniversitelere daha yeşil bir Türkiye'ye sahip olmak için harekete geçmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Nisa Ekin Son da Bakan Murat Kurum'un üniversiteler için iklim eylem planı yapılmasının önünü açtığını belirterek, "Şu an bulunduğumuz ortam, gençlere imkan sunulan bir ortam. Bakan Bey desteklerini bize iletti. Burada anladık ki gerçekten bu işin sıkı takipçisi ve bizler de gençler olarak, iklim elçileri olarak bugün burada başlattığımız bu hareketin her zaman arkasındayız, her zaman takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Ali Eren Sarı da şuranın geleceğe dair umutlarını yeşerttiğini, 50 sayfalık bir bildiri sunduklarını söyledi.

İklim elçileriyle, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla 21 Şubat'ta başlayan şura, 25 Şubat'ta yapılacak kapanış programıyla son bulacak.