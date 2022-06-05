İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, emekliliğinde ise hat sanatıyla Kur’an’ı Kerim yazacak

Bugün itibariyle emekliye ayrılacak olan İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan ömrünün son demine kadar İslam’a hizmete devam edeceğini, emekliliğinde ise hat sanatıyla Kur’an’ı Kerim yazacağını söyledi.

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan emekliye ayrılma sebebiyle müftülük personeliyle bir araya geldi. Doğan, müftülük personeliyle vedalaşma programında yaptığı konuşmasında, “Her son yeni bir başlangıçtır. Allah'ın rızasına layık kulluk vazifemiz ömrümüzün son demine kadar devam edecektir. Rabbim nasip ederse öğrencilik yıllarından beridir meşk etmeye çalıştığım hat sanatıyla bir Kur' an-ı Kerim yazmak, ve bir de sünen hadislerinin tasnif edildiği bir ilmi çalışmanın içerisinde olmayı istiyorum” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ EMEKLİYE AYRILACAK

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan Pazartesi günü itibariyle emekliye ayrılacak. Doğan için müftülük tarafından ‘Din Hizmetine Adanmış Bir Ömür’ konulu vefa ve veda programı düzenlendi. Program öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı ilahi korosu tarafından seçkin tasavvuf müziği eserleri dinletisi yapıldı. Konuşmasına programa katılanlara teşekkür ederek başlayan Doğan, “Bugün sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini çok iyi bilmeli ve şükrünü ona göre eda etmeliyiz diye düşünüyorum. Çalışma hayatım boyunca farklı süreçlere şahit oldum şuan gelinen noktayı İslam’ın Medine dönemine benzetiyorum.”

İSLAM’A HİZMETE DEVAM EDECEĞİM

“Bu nedenle cami merkezli Kur’an ve sünnet eksenli din hizmetlerinin gönüllere imar edilmesini kendime şiar edindim. Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk et’ (Hicr, 99) Anlayışıyla ömrümün bundan sonra ki kısmında da Devletimize, Milletimize ve Din-i Mübin-i İslâm’a ve Kur’an-a hizmet etmeye devam edeceğim. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Allah’a emanet olunuz” ifadelerini kulandı.

HER SON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR

Doğan ayrıca, müftülük personeliyle de bir araya gelerek vedaşlaştı. Burada yaptığı konuşmada, hizmetlerine devam edeceğini kaydeden Doğan şunları söyledi; “Her son yeni bir başlangıçtır. Biz inanan mü'minler olarak hayatımızın her ânını eğitimle donatıp İslâm'ın ve Kur'an’ın hakikâtlarını önce güzel bir temsille yaşayıp sonra insanlara anlatmakla mükellefiz. Resmi görevimiz burada sona ererken asli görev ve sorumluluğumuz olan Allah'ın rızasına layık kulluk vazifemiz ömrümüzün son demine kadar devam edecektir.”

İLMİ ÇALIŞMALAR YAPACAK

“Rabbim nasip ederse öğrencilik yıllarından beridir meşk etmeye çalıştığım hat sanatıyla bir Kur' an-ı Kerim yazmak, ikinci olarak da camilerimizde cemaatimizin istifadesine sunulacak sünen hadislerinin tasnif edildiği bir ilmi çalışmanın içerisinde olmayı istiyorum.”

Emrah Özcan/iLKSAYFA