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İl Sağlık Müdürlüğü Keçiören’e 3 sağlık merkezi birden yaptırıyor

Keçiören’e 3 sağlık merkezi birden yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ilçeye Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. Sağlık merkezleri bina inşaatları için ihaleye çıkıldı. İhale bu ay sonunda yapılacak.
İl Sağlık Müdürlüğü Keçiören’e 3 sağlık merkezi birden yaptırıyor

Ankara’mızda Keçiören’e 3 sağlık merkezi birden yapılıyor. Keçiören’e Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı için harekete geçildi.  

540 GÜNDE TESLİM
İl Sağlık Müdürlüğü inşaatların yapımı için ihaleye çıktı. İhale 29.06.2022 tarihinde Sağlık Müdürlüğü’nün Numune Hastanesi Yerleşkesi’nde yapılacak. İhaleyi kazanacak firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak. Binaların teslim tarihi yer tesliminden itibaren 540 gün olarak belirlendi.

İŞ DENEYİMİ YÜZDE 50’DEN AZ OLAMAZ
İhaleye katılacak firmalardan iş deneyimi belgesi de isteniyor. Şartnamede, iş deneyimi konusu “Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler” şeklinde ifade ediliyor.  

TEKLİFLER EKAP ÜZERİNDEN ALINACAK
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İLKSAYFA///

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