İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Yenimahalle Belediyesi turu

Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Yenimahalle Belediyesi’ne çıkarma yaptı. Belediye birimlerini gezen meraklı minikler daha sonra Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi.

Minik ziyaretçilerini meclis salonunda ağırlayan Yaşar çocukların tüm sorularını tek tek cevaplayarak, belediye başkanı nasıl seçilir, belediyeler ve belediye başkanları ne iş yapar gibi konularda da miniklere bilgi verdi.

Yenimahalle’de her şey aydınlık yarınlar için

Yenimahalle için yaptıkları hizmetleri anlatan Yaşar, eğitime verdiği desteklerden de söz ederek, “Sizlerin iyi şartlarda eğitim alması her şeyden önemli. Bundan dolayı devlet okullarına elimden gelen bütün desteği veriyorum. Okulların fiziki şartlarını iyileştiriyoruz, çevre düzenlemelerini ve tadilatlarını yapıyoruz. Yenimahalle’nin hemen her yerinde kütüphaneler açıyor, sizlere ders çalışma alanları hazırlıyoruz. Destek eğitim merkezlerimizde sizleri sınavlarınıza ücretsiz hazırlıyoruz. Parklarımız, yeşil alanlarımız hepsi sizlerin keyifli vakit geçirebilmeniz için tasarlanıyor” dedi.

Öğrencilere nasihatler

Öğrencilerin isteklerini dinledikten sonra nasihatte bulunan Başkan Yaşar, “Öğretmenlerinizi iyi dinleyip, derslerinize iyi çalışın. Ülkemizin iyi eğitim almış, aydın gençlere ihtiyacı var. Mutlaka sporun herhangi bir dalıyla ilgilenin. Daima hoşgörülü olun” ifadelerini kullandı.

Minik konuklarına küçük hediyeler dağıtan Başkan Yaşar, günün anısına çocuklarla fotoğraf çektirdi.